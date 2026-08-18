La familia de Luis Vadalá demandará a Netflix por cómo lo representaron en la serie de Moria Casán

A días del estreno de la serie, la hija de Vadalá se expresó en contra de la forma en que su padre es representado en la ficción.

Griselda Siciliani y Joaquín Ferreira en la piel de Moria y Vadalá en la serie de Netflix.

La serie sobre la vida de Moria Casán , estrenada recientemente en Netflix , quedó envuelta en una fuerte polémica a pocos días de su exitoso estreno. La familia de Luis Vadalá anunció que avanzará judicialmente contra la producción y la plataforma por la forma en que la ficción representa a la expareja de Moria fallecido en 2023.

La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América). Según contó el conductor, Ingrid Vadalá , la hija mayor de Luis, prepara una querella contra la producción y contra la plataforma.

Ingrid Vadalá califica el retrato de su padre en la ficción como una caricatura alejada de la realidad. "Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar", expresó. Según su testimonio, la serie intenta presentarlo como una persona "grotesca, maleducada y carente de educación" , omitiendo que, en la vida real, era "un señor, un hombre educado y respetuoso".

"Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común", sentenció la hija de Vadalá, rescatando su dignidad laboral por encima de los prejuicios plasmados en la pantalla.

Por otra parte, consideró intolerable la exposición de supuestos consumos personales en la trama, señalando que, de haber existido un problema de ese tipo, formaba parte de la privacidad estricta de una persona.

Frente a las licencias dramáticas que suele tomarse la ficción, Ingrid opone la fuerza de su propia vivencia. Al haber transitado de cerca la relación de su padre con Moria Casán desde que tenía 12 años hasta los 21, un vínculo que se extendió por más de una década, afirma con seguridad que la serie carece de veracidad histórica.

"Prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió", asegura. Según sus palabras, tanto el inicio de la historia de amor como el desenlace de la pareja están representados de una manera que no coincide con la realidad de los hechos.

Moria Casán y Luis Vadalá fueron pareja por más de una década.

Uno de los puntos más conflictivos de la serie ronda en torno a los aspectos financieros de la ruptura y las sugerencias de que Luis Vadalá se habría quedado con bienes de la diva.

"Si realmente hubiera ocurrido aquello que se intenta insinuar, es decir, que mi papá se hubiera quedado con algo que no le correspondía, no habría atravesado las carencias económicas que tuvo después de la separación", detalló. Tras alejarse del entorno de Casán, Vadalá debió trabajar activamente para subsistir en emprendimientos comerciales tradicionales, tales como una panadería y una parrilla de barrio.

Por último, para Ingrid, el dolor principal radica en la imposibilidad de que su propio padre aclare las cosas. "Me resulta muy doloroso e injusto que se distorsione de esta manera la imagen de una persona que conocí muy bien, que fue muy diferente a lo que hoy intentan mostrar y que ya no está más para poder defenderse", concluyó.