Mr. Bungle vuelve a la Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Conformada por Patton (leyenda del metal alternativo, líder de Faith No More , Fantômas , Tomahawk , entre otras), Scott Ian de Anthrax , Trey Spruance , Trevor Dunn ( Fantômas ) y Dave Lombardo de Slayer , la banda llegará para repasar sus casi treinta años de carrera a través de una discografía que definió la historia del metal experimental.

Nadie sabe muy bien cómo pasó eso, y sigue siendo un completo misterio que ni los algoritmos de internet pueden descifrar. Hasta el año 2000 sacaron tres discos, giraron por buena parte del hemisferio occidental y evitaron cualquier tipo de reconocimiento por parte de la crítica. Algunos dicen que la banda se separó después, pero tampoco hay pruebas concretas de eso. Lo que sí es cierto es que pasaron 20 años sin tocar bajo ese nombre, mientras cada uno siguió con otros proyectos musicales que, en comparación, les permitieron pagar el alquiler.

Aunque Bungle modificaba constantemente sus composiciones —incorporando instrumentos exóticos como el saxofón, sintetizadores o incluso timbales, nunca perdieron el pie en el mosh pit de su juventud y siempre mantuvieron algún tipo de vínculo con el metal. Incluso en sus últimas giras del milenio tocaban temas de su primer demo, esa joya amateur autoproducida llamada The Raging Wrath of The Easter Bunny (1986).

La atracción por volver de lleno al metal fue demasiado fuerte como para resistirse, y surgió la idea de regrabar ese demo primitivo, dándole la presentación y precisión que la música merecía desde el principio. Spruance, Patton y Dunn decidieron ir directo a la fuente —los Big Four, por supuesto— y eligieron a dedo a los dos tipos que podían ayudarlos a llevar a cabo este proyecto con la mayor brutalidad posible. Sin pensarlo dos veces, invitaron a Scott Ian y Dave Lombardo y se metieron de lleno en la música. En 2020, la grabación de The Raging Wrath of The Easter Bunny Demo se completó en unos 10 días, después de una serie de shows agotados antes del Covid.

Como se trataba de una especie de regreso a casa tras 35 años, reaprender y regrabar el demo se sintió completamente nuevo, y pudieron disfrutarlo de manera objetiva, además de que se vio revitalizado por la presencia de dos maestros como Ian y Lombardo. Mr. Bungle logró mantener la crudeza y severidad del demo original sin demasiado adorno, dejando que la música hablara por sí sola, con toda la furia adolescente intacta.

Además de los temas que estaban en la edición original (solo en cassette), por primera vez se grabaron tres canciones de la misma época que nunca habían salido a la luz. Con este nuevo disco —el primero en 20 años—, Mr. Bungle se autoproclama como la última pieza faltante en el pentágono del Big Five.