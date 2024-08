Murió Charles Cyphers, actor de la saga "Halloween"

Cyphers trabajó inicialmente con Carpenter en la película de acción de 1976 Assault on Precinct 13 , en la que interpretó a Starker, un agente de policía. Después de la película original de Halloween, Cyphers apareció en la película de terror del cineasta de 1980 The Fog y en la película de 1981 Escape From New York .

“Lamento mucho lo del querido Chuck”, dijo Nancy Kyes, su coprotagonista en Halloween, The Fog y Assault on Precinct 13. “Mi amigo de muchos años, siempre se podía confiar en él para una palabra amable, una buena risa y una gran historia. Lo extrañaremos mucho”.

Cyphers nació el 28 de julio de 1939 en las Cataratas del Niágara, Nueva York. Es graduado de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles, donde recibió su licenciatura en artes teatrales.

La trayectoria de Charles Cyphers

Cyphers apareció en varias series de televisión a lo largo de su carrera, entre ellas Barnaby Jones, The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, Charlie's Angels, Roots, Wonder Woman, The Betty White Show, Starsky and Hutch, Hill Street Blues, ER y más. Interpretó a Al Yaroker en la comedia de WB Nick Freno: Licensed Teacher, que se emitió de 1996 a 1998.

Otros créditos cinematográficos incluyen Truck Turner (1974), Coming Home (1978), The Onion Field (1979), Borderline (1980), Honkytonk Man (1982) y Major League (1989).