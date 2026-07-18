El horror a través de una mirada diferente: la inquietante película de Prime Video que te va a volar la cabeza + Agregar ámbito en









Un relato con una premisa poco habitual propone una experiencia distinta dentro del género y apuesta por la tensión desde un punto de vista inesperado.

El suspenso se construye con pequeños detalles y una mirada distinta a la que suele ofrecer el género. Prime Video

Las historias de terror de Prime Video suelen apoyarse en protagonistas que intentan descubrir qué ocurre a su alrededor. En esta película, la perspectiva cambia por completo: quien percibe primero el peligro no puede hablar, pero sí reaccionar. Y eso alcanza para transformar una situación cotidiana en una experiencia inquietante.

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Con una propuesta poco frecuente dentro del género, la producción construye el suspenso a partir de gestos, sonidos y miradas. El miedo no aparece únicamente cuando sucede algo extraño, sino también en esos momentos en los que alguien parece advertir una amenaza que los demás todavía ignoran.

Una propuesta que rompe con varias convenciones del cine de terror y apuesta por un punto de vista poco habitual. Prime Video Recién ahí entra en escena Good Boy: Confía en su Instinto, una película que sorprendió desde su paso por festivales gracias a un recurso narrativo poco explorado. La historia apuesta por una mirada diferente para contar un relato de horror sobrenatural y consigue que el espectador permanezca en alerta prácticamente desde el comienzo.

De qué trata Good Boy: Confia en su Instinto La película sigue a Todd, un hombre que decide instalarse en la antigua casa que heredó de su familia buscando empezar una nueva etapa. Lo acompaña Indy, su perro, con quien mantiene un vínculo muy cercano. Al principio, la mudanza parece una oportunidad para dejar atrás viejos problemas, pero la tranquilidad dura poco.

Mientras Todd intenta adaptarse a la vivienda y reconstruir su rutina, Indy comienza a comportarse de una manera inusual. Se queda inmóvil mirando rincones vacíos, reacciona con desesperación frente a habitaciones aparentemente normales y evita determinados espacios de la casa. Para su dueño no hay ninguna explicación lógica, aunque el perro parece convencido de que allí hay una presencia amenazante.

A medida que pasan los días, los fenómenos extraños se vuelven cada vez más frecuentes. Todd empieza a notar que suceden cosas imposibles de justificar, pero siempre llega un paso detrás de Indy, que percibe el peligro antes que cualquier otra persona. La historia avanza desde la experiencia del perro, una decisión que cambia por completo la forma en la que se desarrolla el suspenso. El espectador observa el mundo a través de sus reacciones y comparte la incertidumbre de no poder comunicar aquello que ve. Lejos de apoyarse únicamente en los clásicos sobresaltos, la película construye una atmósfera de tensión permanente. Buena parte del atractivo radica en cómo explora la relación entre el hombre y su mascota mientras ambos intentan enfrentarse a una fuerza sobrenatural cuya verdadera naturaleza se revela de forma progresiva. Prime Video: tráiler de Good Boy: Confia en su Instinto Prime Video: elenco de Good Boy: Confia en su Instinto Indy como Indy

Shane Jensen como Todd

Arielle Friedman

Larry Fessenden

Stuart Rudin