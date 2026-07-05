La película de Netflix que te va a mantener al borde del sillón: una pesadilla de supervivencia en el medio de la nada + Agregar ámbito en









Un relato cargado de tensión pone a prueba los límites de su protagonista en un escenario tan hostil como impredecible.

El catálogo de Netflix esconde una historia que volvió a despertar interés entre los fanáticos del suspenso. Netflix

El catálogo de Netflix reúne producciones para todos los gustos, pero hay títulos que, pese a no haber tenido una enorme campaña publicitaria, logran conquistar al público gracias al boca en boca. Entre ellos aparece una película que mezcla suspenso, persecuciones y drama con un ritmo que no da respiro.

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Se trata de Aguas que corroen, un thriller estadounidense estrenado en 2018 que construye su historia a partir de una situación cotidiana que se transforma, casi de un momento para otro, en una lucha desesperada por sobrevivir.

Con una ambientación marcada por bosques aislados, personajes enigmáticos y decisiones límite, la película consigue mantener la tensión durante gran parte de su desarrollo. Lejos de apostar por grandes explosiones o efectos especiales, el film encuentra su mayor fortaleza en la incertidumbre constante que rodea a su protagonista.

Una producción disponible en la plataforma volvió a captar la atención de quienes disfrutan las historias cargadas de tensión. Netflix De qué trata Aguas que Corroen La historia sigue a Sawyer Scott, una estudiante universitaria con un futuro prometedor que viaja hacia una entrevista laboral que podría cambiar su vida. Durante el trayecto decide tomar un camino alternativo para evitar el tránsito, pero esa elección termina convirtiéndose en el comienzo de una verdadera pesadilla.

Tras perderse en una zona del bosque del estado de Kentucky, su auto queda parado y se encuentra completamente sola, sin señal y lejos de cualquier ayuda. La situación empeora cuando se cruza con un grupo de delincuentes locales, que comienzan a perseguirla luego de que ella presencia circunstancias que no debía ver.

A partir de ese momento, la protagonista deberá sobrevivir en un entorno desconocido donde cada decisión puede marcar la diferencia entre escapar o quedar atrapada. Sin recursos y con pocas posibilidades de confiar en alguien, Sawyer intenta mantenerse con vida mientras busca una salida. Con un ritmo sostenido y una propuesta atrapante, este título se ganó un lugar entre las recomendaciones de los suscriptores. Netflix En medio de esa carrera desesperada aparece Lowell, un hombre solitario que vive aislado en el bosque. Aunque su comportamiento despierta dudas desde el primer instante, termina convirtiéndose en la única persona con posibilidades reales de ayudarla. La relación entre ambos evoluciona lentamente y aporta una cuota de humanidad a una historia dominada por la tensión. Netflix: tráiler de Aguas que Corroen Netflix: elenco de Aguas que Corroen Hermione Corfield

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