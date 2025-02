Murió la cantante Roberta Flack, reconocida interprete de "Killing Me Softly with His Song"

Roberta Flack , cuya voz suave, rica, ágil y fascinante en la década de 1970 convirtió en clásicos instantáneos éxitos ganadores del Grammy como “The First Time Ever I Saw Your Face” , “Killing Me Softly with His Song” y “Feel Like Making Love” , murió hoy, según su representante. Tenía 88 años.

Flack fue el primer artista en ganar el premio Grammy a la grabación del año en dos años consecutivos: “The First Time Ever I Saw Your Face” ganó en 1973 y “Killing Me Softly with His Song” en 1974. Ambas alcanzaron el número 1 en el Billboard Hot 100, al igual que su canción de 1974 “Feel Like Makin' Love”.

Al firmar con Atlantic Records, tuvo una serie de éxitos que incluían "The First Time Ever I Saw Your Face", "Where Is the Love" (un dueto con su ex compañero de la Universidad Howard, Donny Hathaway), "Killing Me Softly With His Song", "Feel Like Makin' Love", "The Closer I Get to You" (también con Hathaway), "Tonight I Celebrate My Love" y "Set the Night to Music".

La versión de Flack de "Will You Love Me Tomorrow" alcanzó solo el puesto número 76 en las listas en 1972, pero otra de sus primeras canciones, la inquietante "The First Time Ever I Saw Your Face", fue elegida por el actor y director Clint Eastwood para aparecer en la banda sonora de su película de suspenso de 1971 Play Misty for Me, y la canción comenzó a escalar en las listas hasta convertirse en el mayor éxito de 1972.

En los años 80 y 90, Flack tuvo éxitos con "Making Love", escrita por Burt Bacharach, y, con Peabo Bryson, "Tonight, I Celebrate My Love". "Oasis" de 1988 fue su último éxito de R&B número uno, pero no llegó al Hot 100. En total, tuvo media docena de éxitos pop Top 10, 10 éxitos Top 10 de R&B y cuatro LP Top 10, encabezados por su debut platino, First Take, que pasó cinco semanas en el número 1.

Flack se retiró de las giras en 2018 y, a partir de entonces, solo haría apariciones especiales. En 2020, recibió un premio Grammy a la trayectoria y concientizó y recaudó fondos para Feed the Children.org durante la pandemia de COVID-19.