Murió Mark Margolis, Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul

Margolis, quien reconoció a Adler como una influencia "más grande que la vida" en su trabajo, lanzó su carrera en el escenario, incluida la producción de Broadway de 1962 de Infidel Caesar, un espectáculo de Broadway basado en la obra de Shakespeare Julio César. La obra se cerró durante los avances y Margolis pronto fundó Blue Dome, una compañía de teatro en gira que realizó producciones de vanguardia, incluida La conquista de México de Antonin Artaud , en colegios y universidades de los Estados Unidos.

Al regresar a Nueva York, Margolis apareció en más de 50 obras de teatro fuera de Broadway, incluidas Uncle Sam y The Golem . Más adelante en su carrera se centró en la televisión y el cine, aunque se mantuvo dedicado al teatro, apareciendo como Bernie Madoff en una producción regional de 2010 de Imagining Madoff y, en el Berkeley Repertory Theate en 2014, The Intelligent Homosexual's Guide to Capitalism and Capitalism de Tony Kushner. Socialismo con una clave de las Escrituras . Cinco años más tarde actuó en A Bright Room Called Day de Kushner en The Public Theatre de Nueva York.

La carrera de Mark Margolis en Televisión y el cine

Además de Better Call Saul y Breaking Bad, los créditos televisivos de Margolis incluyen The Equalizer, Oz, Kings y American Horror Story: Asylum de FX. Fue estrella invitada, entre otras, en Crossing Jordan, Californication, Person of Interest, Gotham y The Affair de Showtime. Margolis fue visto más recientemente en la temporada 2 de la serie de Showtime Your Honor interpretando al capo de la mafia Carmine Conti.

Por su actuación en Breaking Bad como Héctor Salamanca, Margolis fue nominado al Emmy como Mejor actor invitado en una serie dramática en 2012.

En el cine, Margolis es quizás más recordado por interpretar a Alberto “La Sombra” en Scarface y por sus apariciones en muchas de las películas de Darren Aronofsky, incluidas Noah, Black Swan, The Wrestler y Pi. También apareció en The Thomas Crown Affair, de John McTiernan, junto a Pierce Brosnan y Rene Russo; Gone Baby Gone de Ben Affleck, junto a Morgan Freeman y Ed Harris y Stand Up Guys de Fisher Stevens, junto a Al Pacino, Christopher Walken y Alan Arkin.