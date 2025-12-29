Vince Gilligan dio detalles sobre la segunda temporada de su nueva serie "Pluribus"

Todos los capítulos de la temporada 1 de la serie del creador de "Breaking Bad" ya están disponibles en Apple TV.

La serie es una de las más exitosas de Apple TV+.

Los fanáticos de Pluribus que están ansiosos por la segunda temporada de la nueva serie de ciencia ficción de Vince Gilligan tal vez necesiten tener algo de paciencia.

El creador de Breaking Bad le dijo al portal Entertainment Weekly que no quiere apresurar la historia luego del final de la temporada 1, que se emitió el 24 de diciembre en Apple TV.

"Estamos en ello", aseguró. "Nos lleva un tiempo. Me encantaría ir más rápido si pudiera" .

Gordon Smith, productor ejecutivo de la serie, añadió: "¿Sabes que en una línea de tiempo suele haber una flecha que apunta al infinito? Bueno, creo que estamos en algún punto de la flecha".

Pluribus, que sigue a Rhea Seehorn de Better Call Saul como una autora de novelas románticas que lucha contra un "virus" extraterrestre que convierte a los humanos en una gran mente colmena feliz, fue nombrado el programa más visto de Apple TV a principios de este mes.

Gilligan dice que la noticia lo sorprendió. "Me siento muy afortunado de que la gente esté respondiendo tan bien a este programa".

Alison Tatlock, también productora ejecutiva del programa, comparte: "Es muy gratificante que tanta gente se una a este viaje".

Sin embargo, la popularidad de Pluribus no está influyendo en el ritmo del equipo creativo, y no tienen una fecha establecida para comenzar a filmar la temporada 2.

"Aunque estoy muy agradecido con los fans que disfrutan de esta serie, siempre hemos encontrado que la mejor manera de proceder es estar en nuestro búnker creando esto y no prestar demasiada atención a las reacciones, ni positivas ni negativas", dice Gilligan. "Somos los primeros fans de esta serie, los primeros espectadores, y en cierto modo intentamos ser felices".

"La manera de contar una historia es seguir haciéndolo como se hacía antes de tener público", continúa. "Eso siempre nos ha funcionado mejor".

Todos los episodios de la temporada 1 de Pluribus ya están disponibles en Apple TV.