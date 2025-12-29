El regreso de la serie "Malcolm in the Middle" presentó su primer adelanto con Frankie Muniz y Bryan Cranston + Seguir en









Otros regresos de la serie original son: Jane Kaczmarek como Lois, Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama.

Muniz repite su papel de Malcolm en esta nueva serie.

Frankie Muniz se reúne con su disfuncional familia de la comedia y hay más caos que nunca. El actor repite su papel de Malcom en la nueva versión de Malcolm in the Middle que debuta el 10 de abril de 2026 en Disney+.

Titulada Malcom in the Middle: Life's Still Unfair, la nueva serie cuenta con el regreso de Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama.

Las nuevas incorporaciones al elenco incluyen a Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, el hermano menor de Malcolm; Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm; y Caleb Ellsworth-Clark como Dewey. (El ex actor Erik Per Sullivan interpretó previamente a Dewey en la serie original).

De qué trata la nueva serie de Malcolm in the Middle Una sinopsis de la serie limitada de cuatro episodios adelanta una fiesta de aniversario llena de travesuras para los padres de Malcolm: "Después de protegerse a sí mismo y a su hija de su familia durante más de una década, Malcolm se ve arrastrado de nuevo a su órbita cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta del 40 aniversario".

“Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer es alejarme de mi familia”, se escucha decir al protagonista en el primer adelanto que se presentó este lunes.

Embed - Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair | Official Teaser | Hulu Muniz, de 40 años, recientemente le contó a PEOPLE cómo fue volver a ver Malcom in the Middle para la serie de resurgimiento, y calificó esta experiencia como "probablemente uno de los mejores momentos que he tenido en un set". "Cuando hacía Malcolm hace 20 años, era un niño. Tenía entre 13 y 20 años cuando estaba en el programa, y simplemente me presenté y estaba emocionado de estar allí y dije las palabras que estaban escritas y funcionó", recordó. "De adulto, uno tiende a darle demasiadas vueltas a las cosas... y también te presionas más", continuó. "Así que no sabía cómo sería: si sería fácil ser Malcolm, si sería incómodo volver con el elenco. Y no quiero sonar a cliché, pero fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos, cada uno, nos metimos de nuevo en nuestros personajes al instante, me refiero a la primera lectura de guion". Malcolm in the Middle se emitió durante siete temporadas en Fox, de 2000 a 2006.

