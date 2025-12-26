Murió el actor Pat Finn, reconocido por la serie "The Middle" y participaciones en "Seinfeld" y "Friends" + Seguir en









A Finn le diagnosticaron cáncer de vejiga en 2022, que remitió, pero posteriormente reapareció y produjo metástasis. Tenía 60 años.

Pat Finn, prolífico actor de la televisión estadounidense y comediante, conocido por su papel recurrente como el amable vecino Bill Norwood en la serie The Middle, falleció el lunes 22 de diciembre en su casa de Los Ángeles tras tres años de lucha contra el cáncer. Tenía 60 años.

“Después de una hermosa vida llena de risas, amor, familia y amigos, compartimos la desgarradora noticia de la muerte de Pat Finn”, dijo su familia en un comunicado.

A Finn le diagnosticaron cáncer de vejiga en 2022, que remitió, pero posteriormente reapareció y produjo metástasis. Meses antes de su fallecimiento, los amigos de Finn crearon una página de GoFundMe en nombre de la familia para ayudar a sufragar los gastos médicos. Hasta la fecha, la página ha recaudado más de 118.000 dólares en donaciones.

La extensa trayectoria de Pat Finn Nacido en Evanston, Illinois, el 31 de julio de 1965, Finn se unió a las compañías de comedia Second City e iO de Chicago tras graduarse de la Universidad de Marquette (donde entabló amistad con Chris Farley, futura estrella de Saturday Night Live) en 1987. Su gran éxito televisivo llegó a mediados de los 90, cuando consiguió papeles recurrentes en The George Wendt Show y Murphy Brown. En 1998, interpretó al fiestero Joe Mayo en el memorable episodio "The Reverse Peephole" de Seinfeld.

Otros papeles en televisión incluyeron apariciones en That '70s Show, The King of Queens, dos episodios de Friends (interpretó al Dr. Roger) y varios episodios de Third Rock From The Sun. Interpretó al personaje de Jim Frost en ocho episodios en 2001 y 2002 de la comedia dramática Ed, e hizo apariciones episódicas en Yes, Dear, Curb Your Enthusiasm, The Bernie Mac Show, Wizards of Waverly Place, 2 Broke Girls y The Goldbergs, entre otros.

De 2011 a 2018, Finn interpretó al simpático Bill Norwood en 23 episodios de The Middle, vecino de los protagonistas de la comedia, los Hecks, y buen amigo de Mike Heck (Neil Flynn). En 2012 y 2013, interpretó a Bob Forman en 18 episodios de la comedia de Nickelodeon, Marvin Marvin. En la pantalla grande, Finn apareció en la comedia de 2000 Dude, Where's My Car, I Love You, Beth Cooper y It's Complicated, protagonizada por Meryl Streep, Steve Martin y Alec Baldwin.

