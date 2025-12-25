Netflix presentó el primer tráiler de la cuarta temporada de "Bridgerton" + Seguir en









La nueva temporada de Bridgerton llegará el 29 de enero y Netflix liberó un primer tráiler que anticipa el inicio del romance de Benedict Bridgerton.

Netflix lanzó el primer adelanto de Bridgerton 4, que se estrenará el 29 de enero con historias románticas y misteriosas.

Netflix reveló este 25 de diciembre el primer tráiler oficial de la cuarta temporada de Bridgerton, acercando a los fanáticos al esperado regreso de la serie con intriga, bailes y romances que marcarán el inicio de 2026. La historia se centrará en Benedict Bridgerton y su inesperado encuentro romántico con Sophie Baek.

Tras tres temporadas enfocadas en los romances de sus hermanos, la cuarta entrega pone la lupa en Benedict, quien hasta ahora había disfrutado de la vida de soltero y del libertinaje. En esta nueva temporada, el joven deberá enfrentarse al desafío de encontrar esposa durante la temporada de bailes, mientras navega entre expectativas familiares y sentimientos que lo sorprenden.

Embed La showrunner Jess Brownell adelantó que “el encuentro con Sophie durante un baile de máscaras será clave para establecer el tono de la temporada y el viaje emocional del personaje”. Bajo la máscara plateada, la llamada Dama de Plata cautivará a Benedict, marcando el inicio de una trama que combina fantasía y realidad.

Cuándo sale la cuarta temporada de Bridgerton La cuarta temporada se estrenará en dos partes: los primeros cuatro episodios llegarán a Netflix el jueves 29 de enero de 2026, y la segunda parte, con otros cuatro capítulos, se lanzará el jueves 26 de febrero. Esta tanda inicial estará inspirada en la novela "Te doy mi corazón" de Julia Quinn, continuando la adaptación literaria de la popular serie.

bridgerton-4-temporada.webp Tras tres temporadas, Bridgerton pone el foco en el segundo hermano y sus romances inesperados, adaptando la novela Te doy mi corazón. Qué esperar del tráiler El avance muestra cómo Benedict deja atrás su vida bohemia y comienza una obsesiva búsqueda por descubrir la identidad real de la mujer que conoció en el baile. Sophie, por su parte, mantiene motivos claros para ocultar quién es, generando un juego de misterio y romance que será uno de los motores de la temporada.

La espera casi de dos años culmina con este primer vistazo que promete capturar la esencia romántica y social que convirtió a Bridgerton en un fenómeno internacional, mientras los seguidores esperan ansiosos el regreso de la familia más emblemática de la alta sociedad británica.

Temas Netflix

Series