Humberto Vélez se unió por primera vez al elenco de voz original de "Los Simpson" para un capítulo especial

La voz de Homero Simpson para Latinoamérica llegó a la versión original para sumar su voz en un episodio dedicado a México.

Los Simpson realizaron un homenaje a la cultura mexicana con varias figuras.

La serie animada Los Simpson cerró el año con un episodio especial cargado de guiños a la cultura mexicana, entre ellos un hecho significativo: Humberto Vélez, la histórica voz de Homero en Latinoamérica, tuvo un papel en la serie original.

El capítulo, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” (temporada 37, episodio 12), se estrenó el 28 de diciembre de 2025 por FOX en Estados Unidos y tendrá su llegada próxima a Disney Plus para América Latina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheSimpsons/status/2005305521176523247?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2005305521176523247%7Ctwgr%5E17aebc5ce71224ff2ca6c1ce5978037d2154b29e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.record.com.mx%2Fcontra%2Finarritu-homero-y-humberto-velez-llegan-los-simpson&partner=&hide_thread=false Homero Simpson y Bumblebee Man en "¡The Fall Guy-Yi-Yi!" The tale of how Homer became a stunt-double, tonight on FOX! pic.twitter.com/UCelGCEItt — The Simpsons (@TheSimpsons) December 28, 2025 En este episodio, Homero Simpson se convierte accidentalmente en el doble de riesgo secreto de El Hombre Abeja (Bumblebee Man), una decisión que revitaliza la carrera del popular personaje mexicano de Springfield, pero que pondrá a prueba la resistencia y el humor del propio Homero.

A lo largo de la historia, la sátira habitual de la serie se entrelaza con referencias a la cultura mexicana, la migración y la identidad, mientras Homero y Pedro (El Hombre Abeja) forjan una amistad inesperada, enfrentan desafíos y terminan en una situación límite que los lleva hasta un “mundo de los muertos”.

Los guiños de Los Simpson a México y participaciones especiales El episodio está cargado de guiños a México, tanto en lo visual como en lo musical. Los Tigres del Norte aparecen interpretándose a sí mismos, mientras que la narrativa integra elementos de la cultura popular mexicana sin perder el tono satírico característico de la serie.

Además, el capítulo cuenta con la participación del director Alejandro González Iñárritu, quien se suma como invitado especial, reforzando la presencia del talento mexicano dentro de la producción animada. Su inclusión se suma a una larga lista de figuras internacionales que han pasado por Springfield. image Humberto Vélez en su versión animada. Uno de los momentos más esperados para la audiencia hispanoparlante es el regreso de Humberto Vélez, la voz histórica de Homero en Latinoamérica. Este episodio tiene un doble rol, además de ponerle voz al El Hombre Abeja, se interpreta a sí mismo: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”, se le escucha decir tras la caída de Homero y Pedro desde una pirámide. También participan Patricia Acevedo y Claudia Motta, voces de Lisa, Bart y Marge en Latinoamérica.