Murió Ramiro Agulla, el publicista que marcó una época con campañas icónicas y revolucionó la publicidad argentina + Agregar ámbito en









El creativo falleció a los 62 años tras sufrir una neumonía que derivó en un shock séptico. Fue el autor de algunas de las campañas publicitarias más recordadas del país y uno de los pioneros en transformar el marketing político en la Argentina.

No se conocen las causas de su fallecimiento.

El publicista Ramiro Agulla, uno de los creativos más influyentes de la historia reciente de la publicidad argentina, falleció este miércoles luego de que una neumonía derivara en un cuadro de shock séptico, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno. Reconocido por haber transformado la comunicación comercial durante las décadas de 1990 y 2000, Agulla dejó una huella con campañas que trascendieron el ámbito publicitario y pasaron a formar parte de la cultura popular argentina.

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Junto a Carlos Baccetti conformó una de las duplas creativas más exitosas del país. Entre sus trabajos más recordados sobresalen "La llama que llama", para Telecom/Personal; "El Oso", de Quilmes; y la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, inmortalizada por el eslogan "Dicen que soy aburrido".

Tras conocerse la noticia, Baccetti despidió a su histórico socio con un emotivo mensaje en redes sociales. "Feliz viaje hermano", escribió junto a una fotografía de ambos durante sus primeros años en la profesión.

Nacido en Río Gallegos en 1964 y radicado desde muy pequeño en Buenos Aires, Agulla comenzó su carrera en pequeñas agencias publicitarias antes de incorporarse a J. Walter Thompson. En 1994 fundó, junto a Baccetti, la agencia Agulla & Baccetti, que años más tarde se integró a la red internacional Lowe & Partners.

En 1994 fundó, junto a Baccetti, la agencia Agulla & Baccetti La agencia alcanzó reconocimiento mundial. En varias oportunidades fue distinguida entre las mejores del planeta por el Gunn Report, mientras que piezas como "¡Gueropa!", creada para Renault Clio MTV, obtuvieron premios internacionales, incluido un León de Oro en el Festival de Cannes.

Además de revolucionar la publicidad comercial, Agulla fue uno de los pioneros del marketing político moderno en Argentina. Diseñó campañas para candidatos y dirigentes de distintos países, entre ellos Fernando de la Rúa, Carlos Menem, Francisco de Narváez, Sergio Massa, Sebastián Piñera, Vicente Fox y John McCain, llevando las herramientas del branding y la comunicación estratégica al terreno electoral. Su mirada sobre la política estaba atravesada por la comunicación emocional. En distintas entrevistas sostenía que los votantes no elegían únicamente propuestas, sino también personas en las que pudieran confiar. "No entran ideas a las casas, entran emociones", resumía al explicar su visión sobre las campañas políticas. Con una trayectoria de más de tres décadas, Ramiro Agulla fue uno de los nombres que redefinieron la creatividad publicitaria argentina, dejando campañas que trascendieron generaciones y marcaron un antes y un después en la comunicación comercial y política del país.

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