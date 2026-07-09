La investigación por la muerte de Ernestina Pais suma un dato clave: qué reveló el examen toxicológico + Agregar ámbito en









El estudio ordenado por la Justicia confirmó que la conductora no había consumido alcohol ni estupefacientes antes del choque con una formación del Tren de la Costa. La causa continúa con nuevas pericias sobre su celular y el vehículo.

La causa continúa avanzando con una principal hipótesis de error humano. Redes

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó un dato clave: el examen toxicológico realizado al cuerpo de la conductora confirmó que no presentaba alcohol ni sustancias prohibidas en sangre al momento del accidente ocurrido el pasado 27 de junio en un paso a nivel de Martínez.

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La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Alegre, quien señaló que el informe ya fue incorporado al expediente que lleva adelante la Fiscalía de San Isidro. El resultado descarta una de las hipótesis que se analizaban en el marco de la investigación.

El estudio complementa los resultados preliminares de la autopsia, que habían determinado que la conductora falleció como consecuencia de un severo traumatismo de cráneo provocado por el impacto del Tren de la Costa contra el vehículo que conducía.

Hasta el momento, la principal hipótesis de los investigadores sostiene que Pais intentó atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas. Esa secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Pais intentó atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas. El accidente ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. El automóvil, un Honda Civic, fue embestido sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que la periodista había fallecido y que viajaba sola.

La causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba. La Fiscalía ordenó peritar el teléfono celular de la conductora para reconstruir su actividad en los minutos previos al accidente, incluyendo llamadas y comunicaciones. Además, la Policía Científica realiza un análisis técnico del vehículo para determinar si existió alguna falla mecánica que pudiera haber influido en el siniestro. En el marco de la investigación también declaró el director teatral José María Muscari, quien respondió consultas vinculadas a la actividad laboral de Pais y al horario en que debía presentarse a trabajar el día del accidente. Su testimonio forma parte de las actuaciones destinadas a reconstruir los movimientos de la conductora antes del choque.

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