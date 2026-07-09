Murió Bonnie Tyler: de qué falleció la legendaria voz de "Total Eclipse of the Heart"

La cantante galesa murió en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde hacía más de dos meses tras una cirugía intestinal de urgencia. Su familia confirmó la noticia.

El mundo de la música quedó conmocionado este jueves tras conocerse la muerte de Bonnie Tyler , una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de los años ochenta. La artista galesa falleció a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal , donde recibía tratamiento por una enfermedad que había deteriorado gravemente su estado de salud en los últimos meses.

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La familia de la intérprete confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la cantante y solicitó respeto durante este difícil momento.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

En el mismo mensaje, los allegados pidieron “privacidad para hacer frente a esta tragedia” y adelantaron que emitirán un nuevo comunicado en los próximos días.

La salud de Bonnie Tyler , nacida como Gaynor Hopkins , generó preocupación desde fines de abril, cuando debió ser trasladada de urgencia a un centro médico de Faro , ciudad portuguesa donde residía.

Pocos días después, su familia informó que se había sometido a una cirugía intestinal de urgencia. En un primer momento señalaron que la intervención había resultado satisfactoria y que la cantante evolucionaba favorablemente.

Sin embargo, 48 horas más tarde explicaron que los médicos decidieron inducirla a un coma para favorecer su recuperación debido a las complicaciones posteriores a la operación.

El 8 de junio, cuando cumplió 75 años, la artista todavía permanecía internada. Una semana después, su familia comunicó que había despertado del coma inducido, aunque continuaba en estado delicado y seguía recibiendo atención en la unidad de cuidados intensivos.

En aquella actualización, sus familiares agradecieron el apoyo recibido desde distintos países: “Queremos agradecer a todos por la enorme muestra de amor y apoyo que recibimos de todas partes del mundo para Bonnie, y decirles que ella es consciente de sus buenos deseos y se siente muy agradecida por ellos”.

Pese a esa leve mejoría, el cuadro clínico se agravó nuevamente y la cantante murió durante la noche del 8 de julio, según confirmó su familia.

La despedida de Bonnie Tyler

Tras conocerse la noticia, miles de admiradores comenzaron a despedir a Bonnie Tyler en las redes sociales, donde recordaron el legado que dejó con canciones como “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” e “It's a Heartache”.

Entre los mensajes aparecieron numerosos homenajes de seguidores que destacaron la influencia de sus composiciones en distintas generaciones y su inconfundible voz rasgada, una de las características que la convirtió en un ícono de la música internacional.

Varios usuarios también recordaron la popularidad que volvió a alcanzar “Holding Out for a Hero” gracias a su inclusión en la banda sonora de la película Shrek 2, lo que permitió que una nueva generación descubriera su obra.

Mientras tanto, la gran cantidad de visitas provocó que el sitio web oficial de la artista presentara inconvenientes de funcionamiento. Según informó su familia, próximamente brindarán más detalles sobre los homenajes y las despedidas previstas para la cantante.