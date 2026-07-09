Jorge Macri defendió el triunfo de la Selección y le contestó al alcalde de Nueva York: "Andá pa' allá, bobo"

El jefe de Gobierno porteño cuestionó las declaraciones de Zohran Mamdani, quien afirmó que "a Egipto le robaron" tras los octavos de final del Mundial 2026. Además, anticipó el operativo de seguridad para el próximo partido.

El jefe de Gobierno habló sobre lo que dijo el alcalde de Nueva York tras la victoria argentina.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se mostró en desacuerdo con las declaraciones de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, quien acusó a la Selección argentina de haberle robado a su par de Egipto y confesó que le dieron “ganas de contestarle como Messi: ‘¡Andá pa´ allá, bobo!'”.

Luego del izamiento de la bandera en Plaza de Mayo en el marco del Día de la Independencia de la Argentina, Macri se refirió a las polémicas declaraciones del alcalde de Nueva York: “Le diría que no se meta con la Selección argentina: ¡Con los muchachos no!”.

Además, subrayó: “Cuando lo leí, me dieron ganas de contestarle como Messi: ‘¡Andá pa’ allá, bobo!’. Mamdani es alguien que no entiende lo que pasa en el mundo”.

La polémica surgió después del triunfo de la Selección argentina por 3-2 ante Egipto, ya que luego de dicho encuentro, cuerpo técnico y jugadores del equipo del país africano salieron a criticar el arbitraje del francés Francois Letexier.

Jorge Macri en el evento en Plaza de Mayo por el 9 de julio

En medio de su exposición, Mamdani sorprendió con una referencia futbolera: "Para cuando llegue fin de año, habrás ahorrado más de dos días de tiempo de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia. Eso significa llegar a casa a tiempo para la hora de dormir. Significa también estar de acuerdo con tus amigos en que a Egipto le robaron ayer", afirmó ante los presentes.

Más tarde, al ser consultado por un periodista, insistió con el tema: "Quiero decir, si vas a reclamar falta en el primer gol anulado...", dejando en evidencia su postura sobre una de las jugadas más discutidas del encuentro.

Las declaraciones del alcalde se suman a los reclamos que ya había realizado la Federación Egipcia de Fútbol ante la FIFA y a las duras críticas del entrenador Hossam Hassan y varios futbolistas del seleccionado africano, quienes denunciaron supuestas decisiones arbitrales que, según entienden, influyeron en la eliminación frente a la Albiceleste.

as declaraciones del alcalde se suman a los reclamos que ya había realizado la Federación Egipcia de Fútbol

Operativo de seguridad por Argentina-Suiza

Con respecto al operativo de seguridad que se llevará a cabo por el partido de la Selección argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 que se jugará el sábado a las 22:00, Macri detalló: “Habrá uno como lo hubo siempre y todos los que vengan a disfrutar en paz lo pueden hacer como siempre”.

De todas maneras, advirtió: “El que agrede a otros o al patrimonio público, que es de todos, va a ser detenido por la Policía de la Ciudad. Nuestra responsabilidad es garantizar la posibilidad de disfrutar a la gente de bien”.

“En todo lugar donde no se respete la ley, las normas y los códigos, se hará respetar y cumplir la ley”, cerró Macri.