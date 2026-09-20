Insólito accidente en pleno partido: atropelló a un futbolista y el video se hizo viral

Andros Townsend fue arrollado durante el entretiempo, evitó una fractura y, pese al fuerte impacto, terminó ingresando en la victoria de Prachuap FC.

Un futbolista fue atropellado por un rodillo durante el entretiempo de un partido en Tailandia.

Un futbolista fue atropellado por un rodillo mientras realizaba movimientos precompetitivos durante un partido de la liga de Tailandia y protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral. La maquinaria utilizada para trabajar sobre el césped alcanzó su pierna izquierda, aunque el jugador logró evitar una fractura e incluso pudo ingresar minutos después.

El protagonista del insólito episodio fue Andros Townsend, mediocampista de 35 años de Prachuap FC , quien se encontraba realizando ejercicios sobre el campo durante el entretiempo. El accidente ocurrió en el encuentro en el que su equipo venció como visitante por 3-0 a Pattani FC.

La situación quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales . En las imágenes se observa el momento en el que el rodillo avanza por el campo y sorprende al mediocampista, que recibe el impacto y termina tendido sobre el césped.

El vehículo utilizado para nivelar y mantener el terreno de juego pasó sobre la pierna izquierda del futbolista , mientras sus compañeros observaban sorprendidos lo ocurrido. El jugador de 35 años permaneció durante algunos instantes en el suelo después del fuerte golpe.

La escena generó especial preocupación por la posibilidad de que Townsend hubiera sufrido una fractura . Sin embargo, el mediocampista pudo recuperarse y finalmente se confirmó que el accidente no le había provocado una lesión de esa gravedad.

Andros Townsend sufrió el impacto de la maquinaria sobre su pierna izquierda, pero evitó una fractura.

El desenlace fue todavía más llamativo. Townsend no solamente pudo continuar junto al plantel, sino que terminó ingresando durante los últimos minutos del partido. Prachuap FC completó el encuentro y consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Pattani FC.

El episodio llamó rápidamente la atención fuera del fútbol tailandés debido a la particularidad del accidente y a la trayectoria del protagonista. Townsend cuenta con una extensa experiencia en el fútbol inglés y desarrolló buena parte de su carrera en la Premier League antes de continuar su trayectoria en Asia.

La extensa carrera de Andros Townsend en Inglaterra

El mediocampista pasó por diferentes equipos ingleses y vistió las camisetas de Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton y Luton Town, entre otros clubes. Después de varios años en el fútbol de su país, el jugador continuó su carrera en Tailandia.

A sus 35 años, Townsend forma parte de Prachuap FC, conjunto que compite en el fútbol tailandés. Durante el encuentro ante Pattani FC comenzó como suplente y realizaba los trabajos de calentamiento cuando ocurrió el inesperado incidente.

Lo que inicialmente generó temor por las posibles consecuencias físicas terminó convirtiéndose en una de las imágenes más insólitas de la jornada futbolística. Townsend evitó una fractura, pudo recuperarse del impacto e incluso tuvo minutos dentro del campo antes de que su equipo completara la victoria.