La Selección argentina de fútbol está en la final de los Juegos Suramericanos

Los dirigidos por Diego Placente le ganaron a Perú sobre el final, luego de insistir durante todo el partido, e irán en busca de la tercera medalla de oro en el torneo.

La Selección argentina sub-19 está en la final de los Juegos Suramericanos 2026 , luego de ganarle este miércoles por la tarde a Perú, por 1 a 0, en una de las últimas jugadas del partido. En el minuto 90, Santiago Espíndola sacó un potente derechazo y puso el único gol del encuentro.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Placente irán en busca de la tercera medalla dorada en la competencia para la disciplina, y la definirán el viernes , con horario a confirmar, contra el ganador del duelo entre Paraguay o Chile.

La Selección argentina demostró la necesidad de clasificarse a la final después de lo que también fue su agónico pasaje en fase de grupos contra Venezuela , partido en el que lograron el empate en el tiempo de adición y a un minuto de que el árbitro diera el pitido final.

Partiendo desde esa motivación, el equipo de Placente dio una contundente muestra de carácter, pero los jugadores de Perú también se jugaban todo en este encuentro, por lo que no fue un trámite fácil de pasar .

Durante el primer tiempo la Albiceleste se hizo de la pelota, generó ocasiones, la gente en el Estadio Marcelo Bielsa colmó las tribunas, pero eso no bastó para abrir el marcador. Luego de una gran tarea de la defensa peruana y de que Franco Domínguez haya desaprovechado una clara ocasión sin arquero , todo se resolvería en el complemento.

La emoción de los jugadores en el gol.

Pese a tener las más claras, los hinchas argentinos presentes en Santa Fe comenzaron a murmurar el juego de la Selección por no ser capaces de inflar la red e incitaron, con canciones, a que intenten con más esfuerzo para llevarse el partido.

La gran insistencia de los jugadores menores a 20 años tuvo sus frutos, y a los 89 minutos llegó el gol para que exploten tanto los jugadores como los hinchas presentes. Santiago Espíndola, futbolista de la reserva de River, agarró la pelota desde fuera del área y con un potente derechazo la colocó en el palo inferior izquierdo de Fabrisio Mesías para poner el 1 a 0.

¡AGÓNICO GOL DE ARGENTINA!



A los 90', Espíndola puso el 1-0 ante Perú en las semifinales de los Juegos Suramericanos. pic.twitter.com/WcCxIXhcPd — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2026

Con el vértigo de estar a un paso de clasificarse a la final, los de celeste y blanco comenzaron a resguardarse mucho más en el fondo, aunque pudieron obtener contras por el nerviosismo de los jugadores peruanos en la recta final. Sin ir más lejos, en una de las últimas jugadas del partido Ian Subiabre ingresó al área rival, lo derribaron y todo el estadio pidió penal, pero el árbitro dictaminó que no fue nada.

Finalmente, la Selección argentina volverá a disputar una final de los Juegos Sudamericanos de fútbol después de 12 años, cuando perdieron la final y ganaron la medalla de plata, tras caer ante Colombia, en Chile.