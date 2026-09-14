Conmoción en Temperley: un colectivo fuera de servicio se estrelló contra una vivienda y falleció el chofer + Agregar ámbito en









El siniestro ocurrió durante la noche del domingo en la intersección de Caaguazú y Dinamarca. Los vecinos señalaron que la unidad se desplazaba a gran velocidad.

El chofer del colectivo perdió la vida de forma instantánea

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a los vecinos de la localidad bonaerense de Temperley cuando una unidad de la línea 527 sin pasajeros embistió de lleno la fachada de un domicilio particular.

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Como consecuencia del violento impacto, el chofer del transporte perdió la vida de forma instantánea.

Un choque violento y destrucción total del frente El hecho se produjo cerca de las 23 horas, momento en que el transporte público circulaba sin pasaje por la zona. Por causas que aún son materia de peritaje judicial, el chofer desvió su trayectoria y terminó incrustando el frente del colectivo en la estructura del inmueble, provocando serios destrozos en la pared externa y la parte interna de la casa.

El hecho se produjo cerca de las 23 horas, momento en que el transporte público circulaba sin pasaje por la zona. Hasta el lugar arribaron las fuerzas de seguridad y el personal médico, quienes constataron el fallecimiento del conductor.

Los investigadores abrieron una causa para precisar si se trató de una falla mecánica o un imprevisto de salud que derivó en la pérdida de control a alta velocidad.

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