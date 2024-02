Murió Seiji Ozawa, uno de los últimos titanes de la dirección orquestal

Su formación, tras dejar su país natal a fines de los 50, se produjo, como discípulo primero y asistente casi de inmediato, de dos maestros: nada menos que Leonard Bernstein, a quien conoció en 1961 al llegar a Nueva York por intermedio de otro gran director, Charles Munch, y luego en Viena con Herbert von Karajan. En la capital de Austria, Ozawa llegó a ser director musical de la Ópera Estatal.

El lector interesado en el tema puede consultar (su lectura es un verdadero deleite) el libro de conversaciones entre Ozawa y su compatriota, el escritor (y eterno candidato al Nobel) Haruki Murakami, publicado en español (Tusquets) con el título de “Música, sólo música”. Allí Murakami pone de relieve la relación directa entre un novelista y un director de orquesta. La importancia del conjunto, de la parte, de la mirada.

Ozawa dice que Bernstein era la encarnación por excelencia del estadounidense, que todo el mundo en la orquesta lo llamaba “Lenny” aunque tocara por primera vez con él, y que llevaba tan profundamente en su interior la idea de lo que quería de una orquesta, en cada obra, que casi no le hacía falta ensayar: es más, que detestaba los ensayos. Que se enojaba cuando él, Ozawa, desde que empezó a ser su asistente, le daba indicaciones a algún músico en particular sobre cómo debía tocar una parte. “Déjalos tranquilos, Seiji, ellos se darán cuenta solos”. Y que, milagrosamente, así era.

Embed - Seiji Ozawa conducts Berlioz's "The Damnation of Faust" in 1973

Von Karajan era todo lo contrario. A nadie se le hubiera ocurrido llamarlo “Herbie”, ni a su esposa siquiera. Fue siempre el “Maestro”, salvo en sus últimos años de vida, en los que comenzó a dulcificarse un poco. Y, a diferencia de Bernstein, marcaba de manera prusiana a cada músico de la orquesta en los ensayos hasta que lograba lo que quería. Agrega Ozawa que a veces, como él venía con el “método Lenny” incorporado, temblaba cuando tenía que dirigir a la orquesta de Viena y Von Karajan lo observaba.

Ozawa fue también director artístico y fundador del Saito Kinen, el festival japonés de música y ópera de Japón, y en sus últimos años del Festival Seiji Ozawa Matsumoto. Con la Orquesta Saito Kinen ganó el Grammy a la mejor grabación de ópera en 2016 por L'enfant et les sortileges (“El niño y los sortilegios”), de Ravel.

Aquí transcribimos algunos breves, estupendos pasajes del libro citado:

“No pretendo ofender a nadie”, dice Ozawa “pero la verdad es que nunca me han gustado esos maniáticos coleccionistas de discos, gente con mucho dinero, con equipos de sonido carísimos, que no dejan de añadir discos y más discos a sus colecciones. Hace años yo no tenía dinero, pero sí tuve la oportunidad de visitar algunas de esas casas con magníficas colecciones. En una, por ejemplo, tenían todas las grabaciones de Furtwängler o de no sé quién. Sin embargo, la mayor parte de la gente que posee esas colecciones suele estar muy ocupada y apenas tiene tiempo de escuchar toda esa música. Hace poco volví a experimentar esa misma sensación de desagrado mientras estaba en una casa de CDs y miraba a mi alrededor. Usted no es músico y quizás entiende mejor la postura de esos coleccionistas”.

Murakami retruca: “No soy músico, pero si uno no desarrolla cierto oído musical no será capaz de construir bien las frases. En mi opinión, la música mejora la escritura y la escritura el oído. Es un efecto doble, sucede de manera simultánea en ambas direcciones. Nadie me ha enseñado a escribir y tampoco he estudiado nada concreto al respecto. He aprendido a hacerlo gracias a la música, y por eso lo más importante para mí es el ritmo, como en la música, ¿no le parece? Unas frases sin ritmo no las leerá nadie. Hace falta una especie de ritmo que empuje al lector a seguir adelante. Leer un manual de instrucciones, por ejemplo, es un suplicio para cualquiera, ¿no cree? Es un caso paradigmático de escritura sin ritmo.