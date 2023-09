Murió Steve Harwell, cantante y fundador de Smash Mouth

Steve Harwell , ex vocalista principal y cofundador de la banda de rock Smash Mouth , conocida por su éxito de 1999 "All Star" , murió el lunes en su casa en Boise, Idaho, pocos días después de ingresar en un centro de cuidados paliativos por complicaciones de insuficiencia hepática, informó el New York Times. Tenía 56 años.

Harwell también elogió “Walkin' on the Sun” y dijo que la canción “cambió la música. Cambió la forma en que la gente escucha música”, le dijo a Rolling Stone en la misma entrevista de 2019. “Era tan diferente, tan inusual y tan especial. Simplemente tenía ese sonido que creamos. Pregúntale a cualquiera que haya intentado copiarnos, no puedes. Simplemente no puedes”.

Otras canciones exitosas de la banda incluyeron "Can't Get Enough of You Baby" y "I'm a Believer".

Steve Harwell fuera de Smash Mouth

Harwell dejó la banda en 2021, anunciando su retiro por problemas de salud. Smash Mouth, que todavía actúa, ha lanzado nuevos sencillos, incluido “Underground Sun” este año, con un cantante principal diferente.

Harwell fue miembro destacado del elenco en la sexta temporada del reality show de VH1 The Surreal Life en 2006. Apareció en varios otros programas de televisión, incluido Kim Possible, y también hizo un cameo en la película Rat Race de 2001 .

Harwell también interpretó dos canciones, "Beside Myself" y "Everything Just Crazy", para la película animada surcoreana-china de 2013 Pororo, The Racing Adventure .