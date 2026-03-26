Domus Artis cumple 25 años y celebra con un festival inmersivo + Seguir en









La primera edición de este ciclo tendrá lugar este sábado y domingo y ofrecerá grabaciones y filmaciones de nueve propuestas que van de la música experimental, al folklore, el rock y el tango. En paralelo, se lanzará otra convocatoria que seleccionará nuevos proyectos para ser lanzadas en mayo.

Rodolfo Mederos en una actuación en Domus Artis.

"Hoy vivimos una crisis de la escucha: prestamos poca atención al entorno sonoro, a nosotras y nosotros mismos y a quienes nos rodean. La música se consume en modo "zapping", cambiamos de tema constantemente, mientras sonidos e imágenes nos saturan y nos generan un ruido mental constante. Desde Domus Artis proponemos abrirse a la escucha y tomarse un momento para ralentizar el ritmo acelerado de lo cotidiano", dicen Francisco Huici y Vanesa Ruffa, directores de Domus Artis, el tradicional espacio cultural que cumple 25 años.

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Para celebarlo presentan Domus Artis Inmersivo, un fin de semana de sesiones de escucha y de video que oficiará de evento inauguración de su auditorio como sala inmersiva, recientemente acondicionada con el sistema de audio Dolby Atmos, que por su fidelidad está siendo adoptado por la industria del cine la música y el entretenimiento.

La primera edición de este ciclo tendrá lugar este sábado y domingo y ofrecerá grabaciones y filmaciones de nueve propuestas seleccionadas de una convocatoria realizada el año pasado, que van de la música experimental, al folklore, el rock y el tango. En paralelo, se lanzará otra convocatoria que seleccionará nuevos proyectos para grabaciones, remezclas y futuras sesiones a ser lanzadas en la segunda edición de este ciclo, previsto para el mes de mayo de este año.

Dolby Atmos es una tecnología de sonido surround con canales que reproducen los sonidos por encima de la cabeza, creando así una sensación envolvente que eleva notoriamente la experiencia de audio. A diferencia de los sistemas convencionales, Dolby Atmos trata los sonidos como objetos individuales que pueden moverse libremente en un espacio tridimensional. Esto ofrece una experiencia de audio diferente a lo usual, con sonidos procedentes de todas las direcciones, lo que crea una inmersión total. Originalmente concebida para cine (hoy en día es un standard en las salas) su potencia de adaptación permite interpretar desde qué dispositivo se está reproduciendo el contenido y ofrecer así la mejor calidad para lograr el efecto inmersivo.

Francisco Huici y Vanesa Ruffa, directores de Domus Artis, expresaron: “Esta es una casa de artistas que arrancamos en 2001, a puro pulmón, en esta hermosa casona antigua de nuestro querido barrio de Villa Urquiza. Hoy, mirando atrás, no podemos creer todos los artistas que pasaron, la importancia de Domus en la vida cultural de Buenos Aires, la cantidad de expresiones artísticas del circuito independiente de la música, el teatro y las artes plásticas que tuvieron a Domus como su plataforma de expansión. Sentimos a Domus como una confluencia entre lo autóctono y lo tecnológico. Actualmente vivimos una crisis de la escucha: prestamos poca atención al entorno sonoro, desde Domus Artis proponemos tomarse un momento para ralentizar el ritmo acelerado de lo cotidiano, donde lo sonoro nos envuelva, nos proponga desafíos, nos interpele, nos transforme. Una experiencia de escucha individual y colectiva. ”

En agosto de 2025, se lanzó una convocatoria abierta a artistas para que presenten su material con el fin de grabarlo y mezclarlo en formato inmersivo, y formar parte del catálogo de música inmersiva a nivel mundial. Entre los ochenta proyectos que se presentaron, se seleccionaron seis: Tres Mundos: agrupación de música andina; Soneros del Calamaní: agrupación de música latinoamericana; Desalmar Tango: sexteto de tango contemporáneo; Los Perros Ladran: orquesta típica de tango; Pez Nómade: trío de música experimental e improvisación en tiempo real y Luciana Aldegani: artista interdisciplinar experimental. Chimbe: Banda de rock que experimenta con sonidos tribales y ancestrales de Sudamérica y del mundo; JMT Orquesta - Mariano Taboada: proyecto de world music instrumental, y Ieré Bará: ensamble experimental de voces y electrónica, que fusiona músicas del mundo con tecnología contemporánea. En paralelo, se lanzará una nueva convocatoria a artistas para el ciclo Domus Artis Inmersivo Segunda edición, que seleccionará nuevos proyectos para grabaciones y remezclas en el sistema Dolby Atmos, los que serán lanzados en mayo de 2026. Los requisitos para esta nueva convocatoria se encuentran en el LinkTree de Domus Artis.

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