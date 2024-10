Murió Teri Garr, la icónica actriz de 'Tootsie' y 'Friends', tras luchar contra la esclerosis múltiple

Una destacada carrera en el cine y la televisión

A principios de los años 70, apareció recurrentemente en The Sonny and Cher Hour y fue invitada en M*A*S*H, The Odd Couple, The Bob Newhart Show, Barnaby Jones y otras series populares. Sin embargo, su gran éxito llegó en 1974, cuando apareció en The Conversation, nominada al Oscar a la mejor película de Francis Ford Coppola, donde interpretó a la novia del protagonista (Gene Hackman) y más tarde ese año consiguió probablemente su papel más famoso: interpretó a Inga, una local de Transilvania que se convierte en la asistente del Dr. Frederick Frankenstein (Wilder) en la exitosa comedia Young Frankenstein. Además, participó en una de las mejores obras de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, donde interpretó a Ronnie Neary.