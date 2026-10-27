Murió Tetsuya Chiba, leyenda del manga japonés y creador de "Ashita no Joe" + Agregar ámbito en









Sus relatos combinaron el desarrollo personal de jóvenes deportistas con un retrato social del Japón de la posguerra. Su célebre historia de boxeo trascendió las páginas impresas y dio origen a adaptaciones animadas, películas, videojuegos y obras teatrales.

La cultura japonesa despide a Tetsuya Chiba, ícono del manga.

El dibujante japonés Tetsuya Chiba murió a los 87 años, en un hospital de Tokio el jueves pasado. La noticia fue confirmada este martes por su editorial, Kodansha, que no informó las causas del fallecimiento. Chiba fue una figura central del cómic japonés y alcanzó reconocimiento internacional con "Ashita no Joe", una historia de boxeo que tuvo gran repercusión y llegó a las pantallas de América Latina bajo el nombre de "El Campeón".

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A lo largo de sus siete décadas de trayectoria, el artista creó historias protagonizadas por jóvenes que buscaban abrirse camino a través del deporte. Sus relatos abordaron disciplinas como el boxeo, el golf y el kendo, pero también mostraron las dificultades económicas y sociales, los momentos de tristeza y la esperanza en el Japón de la posguerra.

“Ashita no Joe”, el manga de boxeo que marcó la cultura japonesa y trascendió fronteras Publicada por entregas a partir de 1968, "Ashita no Joe" sigue a Joe Yabuki, un joven huérfano y rebelde que descubre su talento para el boxeo y comienza a competir en el ámbito profesional. La historia se convirtió en un éxito de gran alcance en Japón y dio origen a adaptaciones animadas, películas, videojuegos, anuncios publicitarios y producciones teatrales. Su popularidad fue tal que los seguidores llegaron a organizar una ceremonia de despedida por la muerte de uno de los rivales del protagonista.

Además de su trabajo como dibujante, Chiba se dedicó a la formación de nuevas generaciones y presidió la Asociación Japonesa de Dibujantes. En 2024 recibió la Orden de la Cultura, una de las máximas distinciones que otorga Japón, y se convirtió en el primer artista de manga en obtener ese reconocimiento.

Tras conocerse su muerte, la editorial Kodansha destacó la influencia que tuvo en otros creadores. "Innumerables artistas de manga novatos tomaron muy en serio las palabras del maestro Chiba al emprender el camino hacia el profesionalismo, y muchos de ellos siguen en activo hoy en día", señaló en un comunicado.

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