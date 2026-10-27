Netflix presentó el tráiler de "Gordon", la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna + Agregar ámbito en









Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

Rodrigo de la Serna protagoniza la nueva serie de Netflix.

Netflix reveló el tráiler oficial de Gordon, la nueva serie hecha en Argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna que se estrenará a nivel mundial el 18 de noviembre.

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Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, de Marcelo Larraquy.

De qué trata Gordon El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios.

Elenco de Gordon La serie de siete capítulos está encabezada por de la Serna, (como Aníbal Gordon), y completan el elenco: Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer.

En palabras de Trapero: “La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”.

Gordon está producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche. Netflix: estrenos mensuales para todos los gustos Después del éxito de Moria, y el lanzamiento reciente de la película documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, llegará a Netflix una nueva historia argentina cada mes en lo que resta del año: Noviembre: quedó confirmado el estreno de Gordon , el thriller de Pablo Trapero y Pablo Fendrik inspirado en hechos reales.

Diciembre: para cerrar el año, llegará Felicidades, una comedia hilarante con Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

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