Lee Joo-Sil , una veterana actriz conocida por su papel en el éxito de Netflix El juego del calamar y que apareció en películas como Train to Busan a lo largo de su carrera de seis décadas, murió en la casa de su familia en Uijeongbu a la edad de 81 años, informó el periódico surcoreano The Chosun Ilbo.

Nacida el 8 de marzo de 1944 en Corea del Sur, Lee se embarcó en su carrera en 1964, alcanzando la fama en su país natal por su actuación de voz y en el escenario. Ha aparecido en producciones teatrales de Death of a Salesman y Macbeth , así como en K-dramas como The Uncanny Counter y la película de acción Commitment .

image.png Lee Joo-Sil en la segunda temporada de El juego del calamar

En 2016, estuvo en Train to Busan, la bien recibida película de terror protagonizada junto a Gong Yoo como su madre en pantalla. En la temporada 2 de la exitosa serie El juego del calamar, apareció como la madre del detective encubierto Hwnag Joon-ho (Wi Ha-joon).

Entre sus créditos adicionales se incluyen It's Beautiful Now (2022) y Country Diaries (también conocida como Jeonwonilgi), que se emitió entre 1980 y 2002, así como el reciente drama de KBS2 Beauty and Mr. Romantic. Sus papeles en películas incluyen A Single Spark, Sikgaek (Le Grand Chef) y muchos otros. En 2023, ganó el premio a la Mejor Actriz de Reparto en el Festival de Cine Wildflower.