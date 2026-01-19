Murió Valentino Garavani, legendario diseñador de moda italiano

A lo largo de su carrera, vistió a una gran cantidad de estrellas, incluidas Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Barbra Streisand, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Monica Vitti y muchas más.

El legendario diseñador de moda italiano Valentino murió a la edad de 93 años, anunció su fundación el lunes.

La Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti dijo que el diseñador, cuyo nombre completo era Valentino Garavan i, murió en su casa en Roma el 19 de enero.

"El gigante de la moda falleció serenamente en su residencia de Roma, rodeado del afecto de sus seres queridos ", señaló la fundación en un comunicado.

En homenaje al aclamado diseñador, su cuerpo será velado en PM23 en Piazza Mignanelli 23 los días miércoles y jueves, en horario de 11 a 18h. El funeral se celebrará el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en Piazza della Repubblica 8, a las 11h.

A lo largo de su carrera, Valentino vistió a una gran cantidad de estrellas, incluidas Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Barbra Streisand, Sophia Loren, Elizabeth Taylor y Monica Vitti , así como a muchas otras mujeres famosas como Jackie Kennedy .

Retirado desde 2008, Valentino fue mucho más que un diseñador: fue el creador de un universo estético propio y del célebre “rojo Valentino”, un color que trascendió la moda para convertirse en símbolo de sofisticación, poder y feminidad.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, Valentino Clemente Ludovico Garavani descubrió su vocación desde muy joven. A los 17 años se trasladó a París para formarse en la École des Beaux-Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, donde fue aprendiz de maestros como Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche.

En 1959 regresó a Roma y abrió su primer atelier en la Via Condotti. Un año después conoció a Giancarlo Giammetti, su socio y compañero de vida, con quien fundó la Maison Valentino, una de las casas de moda más influyentes del siglo XX.

Entre sus creaciones más emblemáticas se encuentra el vestido “Fiesta”, presentado en 1962, una silueta palabra de honor en ese rojo intenso que marcaría su identidad para siempre. Desde entonces, cada colección incluyó al menos un diseño en ese tono.

Su figura también quedó inmortalizada en la cultura pop, con apariciones memorables como en El diablo viste a la moda y en el documental Valentino: The Last Emperor (2008), que retrató su universo creativo con una mirada íntima.