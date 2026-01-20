Murió Valentino Garavani: la historia de amor con Giancarlo Giammetti

La muerte de Valentino Garavani marca el cierre de una era en la moda internacional, pero también reactiva el interés por una relación que fue mucho más que un vínculo sentimental. Durante más de medio siglo, el diseñador compartió su vida con Giancarlo Giammetti , compañero, socio estratégico y presencia constante detrás del mito del “rojo Valentino”.

La dupla construyó un universo propio, lejos del ruido mediático y con reglas claras. Mientras uno brillaba en los ateliers y desfiles, el otro ordenaba números, contratos y expansión internacional. Una división de roles casi quirúrgica, que sostuvo el crecimiento de la maison incluso en momentos de crisis del sector.

El primer encuentro ocurrió a fines de los años 50 en Roma , cuando Valentino todavía daba sus primeros pasos y Giancarlo era estudiante de arquitectura. El flechazo fue inmediato, aunque el contexto no era sencillo. La Italia de posguerra no ofrecía demasiados márgenes para vivir una relación homosexual a cielo abierto, y eso marcó el tono de los primeros años.

Giancarlo se convirtió rápidamente en algo más que pareja. Con olfato empresarial, entendió que el talento creativo necesitaba respaldo económico y proyección internacional . Fue clave en la apertura de boutiques, en el vínculo con clientas de peso y en la construcción de una marca reconocible. La moda como negocio , sin perder identidad.

Con el tiempo, la relación amorosa mutó hacia una sociedad profunda, incluso cuando dejaron de convivir como pareja tradicional. No era una relación convencional , y quizás ahí residía parte de su fortaleza.

¿Giancarlo Giammetti será el único heredero de Valentino Garavani?

La pregunta sobre la herencia aparece casi de inmediato. Valentino amasó una fortuna estimada en más de 1.500 millones de dólares, que incluye propiedades históricas, obras de arte, piezas de diseño y hasta un yate privado. Un patrimonio tan amplio abre interrogantes legítimos.

Giancarlo Giammetti fue, durante décadas, su socio legal y su persona de mayor confianza. Sin hijos ni herederos directos reconocidos, todo indica que ocupará un rol central en la administración del legado. Parte del capital ya estaba orientado a proyectos culturales, como la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, dedicada a preservar la obra del diseñador. Eso sugiere una mirada a largo plazo, más allá del reparto clásico de bienes.

La historia de Valentino y Giancarlo combina amor, ambición, cuidado extremo de la intimidad y una comprensión temprana del sistema de la moda global. Entenderla requiere escapar de simplificaciones. Fue una relación singular, construida a su manera.