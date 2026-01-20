Billie Eilish criticó a Donald Trump por la violencia del ICE: "Ya no nos sentimos seguros"

Billie Eilish pronunció una crítica aguda sobre el enfoque de la administración de Donald Trump hacia los derechos civiles y la aplicación de la ley inmigratoria al aceptar el Premio de la Comunidad Amada Martin Luther King Jr. por Justicia Ambiental el fin de semana pasado en Atlanta.

Eilish dedicó su discurso de aceptación en el King Center a destacar lo que describió como condiciones en deterioro bajo el actual liderazgo federal, según compartió el portal Rolling Stone.

“Es muy extraño que nos celebren por trabajar por la justicia ambiental en un momento en que parece más difícil de alcanzar que nunca, dada la situación actual de nuestro país y del mundo”, dijo Eilish.

“ Estamos viendo cómo secuestran a nuestros vecinos, agreden y asesinan a manifestantes pacíficos , nos privan de nuestros derechos civiles, recortan los recursos para combatir la crisis climática debido a los combustibles fósiles y la ganadería que destruye nuestro planeta, y el acceso a la alimentación y la atención médica se convierte en un privilegio para los ricos en lugar de un nuevo derecho humano fundamental para todos los estadounidenses”.

La artista ha aprovechado previamente las ceremonias de premios para abordar problemas sociales más amplios. En los Premios a la Innovación del WSJ en octubre, desafió a las personas adineradas a redistribuir sus recursos, y su propia gira generó u$s11.5 millones en donaciones benéficas anunciadas esa misma noche.

Las críticas de Eilish a las autoridades migratorias federales se intensificaron tras la muerte en enero de Renee Nicole Good, de 37 años, a manos de un agente del ICE. La artista publicó varias historias de Instagram denunciando a la agencia, incluyendo una que la caracterizaba como " un grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno federal, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, que no ha hecho nada para mejorar la seguridad en nuestras calles". También compartió un memorial con la lista de 32 personas que fallecieron en centros de detención del ICE a lo largo de 2025.

“Está muy claro que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es una prioridad para esta administración. Y es muy difícil celebrarlo cuando ya no nos sentimos seguros en nuestros hogares ni en nuestras calles”, dijo Eilish al aceptar el premio. “Tengo esta plataforma y creo que es mi responsabilidad usarla, así que siento que simplemente estoy haciendo lo que cualquiera en mi posición debería hacer”.

La cantante expresó ambivalencia sobre recibir el honor, afirmando que no se "siente merecedora" del reconocimiento, aunque concluyó sus comentarios reconociendo a otros destinatarios y expresando gratitud a sus padres.