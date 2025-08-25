Murió Verónica Echegui: su historia de amor con Alex García y el talento que la consagró como una de las mejores actrices de España

A los 42 años, la actriz española Verónica Echegui, murió en Madrid luego de padecer un agresivo cáncer que había mantenido en secreto. Sus trabajos, su carrera y el adiós de sus colegas.

V erónica Echegui , la actriz madrileña ganadora de un Goya2022 al Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem loba, murió a los 42 años por un cáncer agresivo que había mantenido en secreto. Talentosa y vérsatil, Echegui había sido pareja durante 13 años de Álex García . Hoy, la escena española la honra con mensajes de reconocimiento a tu arte.

Echegui se había hecho conocida a partir de su papel en "Yo soy la Juani", en 2006 y desde ese momento, encarnó roles en los que demostró su talento. Había sido descubierta por el director de cine Bigas Luna , el mismo que descubriera a estrellas de la talla de Javier Bardem y Penélope Cruz . El casting había sido entre 3.000 jóvenes y Verónica era la 651. Bigas la eligió pero no veía en ella la ambición que buscaba. Entonces, fue Echigui quien dijo: "Mira, tú dame el papel y te aseguro que no te vas a arrepentir’. Y entonces él vio esa hambre”. Fue ese espíritu el que luego transmitió en cada trabajo que realizó.

Con innumerables posteos, colegas, directores y la escena española en general, despiden a Echegui que con solo 42 años dejó un legado de profundo talento.

Álex García y Echegui habían iniciado su romance en el año 2010. A pesar del largo vínculo que mantuvieron, también sortearon conflictos de por medio. Como cuando se rumoreó que García estaba cerca de la actriz Manuela Vellés, pero ella misma lo desmintió. Vivieron juntos en una finca ubicada en la sierra de Madrid , pero después de 13 años juntos, hace dos anunciaron su separación.

Echegui, en una de las fotos de su Instagram personal. Las redes sociales la lloran con profundo dolor.

Algunas de las películas y series en las que la gran Verónica Echegui brilló.

Yo soy La Juani

En este film, Echegui interpreta a Juani, una joven que tiene el sueño de ser actriz y se muda a la capital para poder cumplir su sueño. Gracias a su participación, fue nominada al Goya como mejor actriz de revelación y comenzó el despegue en su carrera.

El patio de mi cárcel

Luego del éxito que brindó Yo soy La Juani, a la actriz le llegaron múltiples ofertas para seguir con su carrera. En "El patio de mi cárcel", tomó el papel de Isa, una presa que mantiene una relación con una funcionaria. También fue nominada al Goya como Mejor Actriz Protagonista por esta actuación.

Katmandú, un espejo en el cielo

En este audiovisual, la actriz hace la interpretación de Laia, quien es una maestra que viaja a Nepal para enseñarle a los niños de una escuela de un barrio muy pobre de Katmandú. Con esta, obtuvo su segunda nominación como Mejor Actriz Principal.

De belleza indiscutible, Verónica Echegui había asumido roles tan interesantes como disímiles atravesando el drama y la comedia con total versatilidad.

Me estás matando, Susana

Echegui interpreta a Susana, una escritora de España que abandona a su esposo actor y viaja a Iowa. Él se instala en una búsqueda para poder recuperar a su amada.

Explota Explota

Esta película fue una comedia en la que Echequi encarna a Amparo, una mujer que está luchando por encontrar su lugar en el mundo.

El libro del amor

Echegui interpreta a María una traductora. Es una película erótica que se sitúa en México.

Objetos

En esta película, Echegui interpreta a Helena, una mujer que enfrenta su duro pasado después de que su madre muere y se ve en la lucha con relaciones familiares complicadas.

La gran familia española

Es una comedia en la que Echegui es Cris, una mujer que tiene enredos familiares, con humor y emoción.

Justicia artificial

En este thriller político, Echegui interpreta a Carmen Costa, una jueza que revela una conspiración que se relaciones con la IA.

Donde caben dos

Ana es la persona que interpreta Echegui en esta película, toma el papel de una mujer que enfrenta el conflicto de vivir en un lugar muy pequeño con su pareja.