Madonna confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum dance y su regreso a Warner Records







El álbum orientado a la música dance, aún sin título, será el primero de Madonna en siete años. En el proyecto, se reunirá con el DJ Stuart Price, quien produjo su aclamado álbum de 2005, "Confessions on a Dance Floor".

Madonna confirmó el lanzamiento de su nuevo disco.

Madonna reveló hoy que lanzará un nuevo álbum dance en 2026 y ha renovado su contrato con Warner Records casi dos décadas después de dejar el sello.

Este acuerdo marca una especie de regreso a casa para Madonna, quien comenzó su camino hacia el estrellato pop en 1982 en el sello Sire Records, donde permaneció durante los primeros 25 años de su carrera.

El mensaje de Madonna sobre su nuevo disco “De ser una artista con dificultades en la ciudad de Nueva York a firmar un contrato discográfico para lanzar solo tres sencillos, parecía que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y de hecho, no podría haber sido más cierto”, dijo Madonna en un comunicado. “Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero aliado. Estoy feliz de reunirme y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias”.

Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de Warner Records, añadieron: "Nos honra dar la bienvenida a Madonna de nuevo a Warner Records. Madonna no es solo una artista: es la referencia, la rompedora de reglas, la máxima potencia cultural. Durante décadas, no solo ha definido el sonido de la música pop mundial, sino que también ha transformado la cultura misma con su visión, innovación y arte audaz. Esta firma representa un momento histórico que cierra el círculo, que la trae de vuelta al sello donde todo comenzó y reafirma su influencia inigualable, sentando las bases para una nueva y emocionante era de creatividad e impacto".

