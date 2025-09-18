El reconocido musico y productor uruguayo Juan Campodónico presentó su nuevo disco "Todo esto tampoco soy yo"

Embed - Juan Campodonico on Instagram: "Ya está disponible Todo Esto Tampoco Soy Yo, mi nuevo álbum y el primero que como artista firmo con mi nombre. Es una gran emoción poder compartir con todos esta música que he estado trabajando por casi dos años. Pienso que los artistas somos médiums y nos encargamos de poner en nuestra música cosas que están en el aire y que nos resuenan a todos. No siento que esta música sea mía del todo, mas bien que pasó por mi, yo me tomé el trabajo dar forma a estas canciones y ahora están floreciendo y quien quiera podrá tener una relación con estas músicas que ya no son mías. Estoy muy agradecido de empezar esta nueva etapa, una nueva era para mi como artista y como músico. Tengo una lista muy larga de gente a quien agradecer. Primero mi equipo de producción, @bonish__ y @_julioberta_ quienes se pusieron la camiseta y me acompañaron del primer al último día. @GustavoSantaolalla (gracias por la mirada general) Los artistas que colaboraron en la creación de muchas de las canciones: @joseanlog , @drexlerjorge , @martinriveromusic , @eli.almic Sebastián Teysera, @zeballos17 @camila_k1000a , Ida Vitale. También quienes colaboraron con arreglos: @alejandroteranw , @gabrielcasacuberta , @mateoottonellook @luciano_supervielle , @javicasalla , @nicoarnicho , Pepe Canedo, @mariano.gallardo.pahlen , @ceciliachecharodriguez , @miguel_leal7 , @ArtigasLeal, Noé Nuñez, @hugofatto , @clarigu , @cannavojuan , @betinuska , @rodrigorie1 , Lucía Vecino. Los que participaron desde samplings, Jaime Roos, @perota_chingo , @zoegotusso Los que participaron en el arte y lo visual @estudio.blende , @gaston_gadda , @matildecampodonico Los que aportaron videos, @garibaldition , @charlygutierrezbayarres , Martín Rivero, @guill3otero, @cla.bonavita , @aagguussttiinn @altafonte_argentina que me ayudaron a lograr este lanzamiento. @veropiana que empujó esta idea desde el primer momento. @elialgorta , @juamparomero_ El web master: @kbzcomuy Gracias a @tamaracorts, mi amor, que me impulsó y acompañó en cada una de las decisiones de este trabajo. Le dedico este álbum a Milo, mi hijo. Las ganas de hacer un disco de Juan Camp nacieron junto con él y mucho tiene que ver él en esta aventura."

