18 de septiembre 2025 - 11:48

El reconocido musico y productor uruguayo Juan Campodónico presentó su nuevo disco "Todo esto tampoco soy yo"

El nuevo material musical cuenta con colaboraciones de Jorge Drexler, Sebastián Teysera, Eli Almic, Josean Log, Zeballos y Cami Rodriguez.

El nuevo disco ya está disponible.

Desde hace un buen tiempo la música de Juan Campodónico viene cautivando a públicos muy variados alrededor del mundo. Su sello creativo ha estado presente en la fascinante conjunción de tango y milonga con música electrónica del colectivo Bajofondo que fundó junto a Gustavo Santaolalla, en la mezcla de hip hop y rock de Peyote Asesino, o en su proyecto Campo, donde siguió la exploración de la cultura popular desde una estética indie pop. También en su multipremiada carrera de productor junto a artistas como Jorge Drexler, Cuarteto de Nos, Zoe Gotusso, No Te Va Gustar o Kevin Johansen, entre muchos otros.

Ahora Juan comienza una etapa con su propio nombre, en un álbum muy personal donde lo podemos apreciar con un encuadre más cercano. Se puede ver su sensibilidad artística antes repartida en distintos proyectos, unida en este nuevo encuadre. Esta cercanía pone en foco un relato personal y desenfoca el fondo dónde suenan ecos de la electrónica de Bajofondo, del indie de Campo, del hip hop de Peyote, pero es él quien está en el centro de la imagen.

Cómo es "Todo esto tampoco soy yo", el nuevo disco de Juan Campodónico

El título del disco puede tener varias lecturas posibles. Es a la vez un distanciamiento introspectivo y una búsqueda de lo esencial. Dentro del guiño filosófico que plantea "Todo esto tampoco soy yo" está también la idea de que este no es un disco “solista”, sino el trabajo de un creador que marca la visión y la sensibilidad de un trabajo mayor.

Las colaboraciones con Jorge Drexler, Sebastián Teysera, Eli Almic, Josean Log, Zeballos o Cami Rodriguez muestran a Juan como un médium que busca plasmar ideas y sensibilidades que están en el aire y nos interpelan a todos.

Embed - Juan Campodonico on Instagram: "Ya está disponible Todo Esto Tampoco Soy Yo, mi nuevo álbum y el primero que como artista firmo con mi nombre. Es una gran emoción poder compartir con todos esta música que he estado trabajando por casi dos años. Pienso que los artistas somos médiums y nos encargamos de poner en nuestra música cosas que están en el aire y que nos resuenan a todos. No siento que esta música sea mía del todo, mas bien que pasó por mi, yo me tomé el trabajo dar forma a estas canciones y ahora están floreciendo y quien quiera podrá tener una relación con estas músicas que ya no son mías. Estoy muy agradecido de empezar esta nueva etapa, una nueva era para mi como artista y como músico. Tengo una lista muy larga de gente a quien agradecer. Primero mi equipo de producción, @bonish__ y @_julioberta_ quienes se pusieron la camiseta y me acompañaron del primer al último día. @GustavoSantaolalla (gracias por la mirada general) Los artistas que colaboraron en la creación de muchas de las canciones: @joseanlog , @drexlerjorge , @martinriveromusic , @eli.almic Sebastián Teysera, @zeballos17 @camila_k1000a , Ida Vitale. También quienes colaboraron con arreglos: @alejandroteranw , @gabrielcasacuberta , @mateoottonellook @luciano_supervielle , @javicasalla , @nicoarnicho , Pepe Canedo, @mariano.gallardo.pahlen , @ceciliachecharodriguez , @miguel_leal7 , @ArtigasLeal, Noé Nuñez, @hugofatto , @clarigu , @cannavojuan , @betinuska , @rodrigorie1 , Lucía Vecino. Los que participaron desde samplings, Jaime Roos, @perota_chingo , @zoegotusso Los que participaron en el arte y lo visual @estudio.blende , @gaston_gadda , @matildecampodonico Los que aportaron videos, @garibaldition , @charlygutierrezbayarres , Martín Rivero, @guill3otero, @cla.bonavita , @aagguussttiinn @altafonte_argentina que me ayudaron a lograr este lanzamiento. @veropiana que empujó esta idea desde el primer momento. @elialgorta , @juamparomero_ El web master: @kbzcomuy Gracias a @tamaracorts, mi amor, que me impulsó y acompañó en cada una de las decisiones de este trabajo. Le dedico este álbum a Milo, mi hijo. Las ganas de hacer un disco de Juan Camp nacieron junto con él y mucho tiene que ver él en esta aventura."

De las mezclas entre el indie pop y la música latinoamericana de “Frik”, al pulso del funk brasileño de “La duda”; de las distintas visiones del candombe que podemos encontrar en “Milongueado” o “Presentimiento”, a la veta electrónica de “Onda Expansiva” y “Romántico”, pasando por los toques cinemáticos y orquestales de “Milo” o las experimentaciones de “El Pinar” y “De un fulgor a otro”; el álbum plantea un viaje sonoro donde Juan combina todas sus vetas con otra mirada, creando algo totalmente nuevo.

Antes su imagen se vislumbraba entre los reflejos del vidrio del estudio de grabación. Ahora vemos a Juan Campodónico claramente y al escuchar Todo esto tampoco soy yo sentimos que todo aquello que nos gustaba sigue ahí pero hay un nuevo personaje hablando a cámara.

Tracklist de "Todo esto tampoco soy yo"

  • 1 Milo ft Eli Almic
  • 2 Frik ft Josean Log
  • 3 La Duda ft Jorge Drexler
  • 4 Milongueado ft Sebastián Teysera
  • 5 Onda Expansiva
  • 6 De Un Fulgor a Otro
  • 7 Presentimiento
  • 8 La Distancia ft Zeballos
  • 9 Romántico ft Camila Rodriguez
  • 10 El Pinar
  • 11 Simplemente La Belleza

