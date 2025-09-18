Cindy Cats presentó "En Vivo Vol. 1", su primer álbum

Se trata de un registro único con invitados de lujo, virtuosas reversiones y momentos inolvidables de los últimos shows de la banda.

Cindy Cats estrena su primer álbum, En vivo Vol. 1 , un trabajo que reúne colaboraciones de grandes artistas de la escena local e internacional que se sumaron a compartir música y escenario.

El disco comienza con su ya clásica versión de “Sábado” (el hit de Divididos ), y da lugar al primer artista invitado: Tiago PZK y una poderosísima interpretación en “Entre nosotros” . Ivonne aporta su impronta en “Cuándo” , y Nahuel Pennisi emociona, tal como emocionó en vivo, con “Yo vengo a ofrecer mi corazón” .

Lía Kali da el toque internacional de su estilo flamenco con “Contra todo pronóstico” , mostrando la versatilidad de Cindy Cats a la hora de elegir géneros musicales.

Otros momentos destacados llegan de la mano de David Lebón en “Dos edificios dorados” y Benja Amadeo en “Alma de diamante” , este último elegido como el Focus Track del álbum. A ellos se suman G Sony con “Lágrimas” , Dandara en “Feelings” y Daniel Ribba en “A mi lado” , completando un repertorio que refleja la riqueza y la diversidad musical de Cindy Cats en vivo.

Formada en Buenos Aires, Cindy Cats está integrada por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas, los músicos de los artistas mainstream de la actualidad.

Desde sus inicios, la banda se consolidó con un estilo que fusiona su virtuosismo con la improvisación característica del formato jam, y una impronta original que rápidamente conquistó al público. Con una propuesta que combina potencia escénica, arreglos modernos y la marca registrada de que todos sus invitados sean sorpresa, Cindy Cats se ha convertido en una experiencia imperdible de la escena local.

Cindy Cats en Ferro

Con este lanzamiento, la banda comparte la energía, la emoción y la conexión con el público que caracteriza sus presentaciones en vivo. Como anticipo de lo que viene, Cindy Cats ya prepara un show especial en el Microestadio de Ferro el próximo 27 de noviembre, donde celebrará este primer gran paso en su carrera.

Los tickets para esta nueva jam ya se encuentran disponibles a través de Passline.