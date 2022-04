Maluma llegó al museo de cera en un evento histórico

Durante el evento se contó con la presencia del propio Maluma, quien sorprendido por el parecido, posó junto al “Papi Juancho” que residirá de manera permanente en el Madame Tussauds.

El intérprete de Felices los cuatro aparece luciendo uno de sus atuendos favoritos: una chaqueta blanca cruzada de Versace y unos zapatos negros de Bottega Veneta. ”Me da miedo; los ojos son iguales”, bromeó en el evento conducido por Julio Castellanos, miembro del Madame Tussauds, quien aseguró que por primera vez el famoso museo presenta una de sus estatuas en Sudamérica.

Al respecto, Maluma expresó: ”He sido fanático de Madame Tussauds toda mi vida. He ido a los museos y me he tomado fotos con la mayoría de las figuras. Ahora, estar al lado de los más grandes representa algo muy bonito para mi carrera. Jamás pensé que esto me iba a pasar; es algo surreal que me hagan una figura de cera”. Además, agregó “la figura es una verdadera réplica de mí y me siento honrado de que lleven un pedazo de mí a mis fans antes de mi concierto”.

Un equipo de 20 profesionales del estudio de Londres se dedicó por casi seis meses a recrear al artista en una estatua de cera, que estará exhibida por cuatro días en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en la víspera del concierto en su ciudad “Medallo en el Mapa”, que dará el próximo sábado en el estadio Atanasio Girardot.

Así, se une a algunas de las celebridades que ya han sido inmortalizadas por el museo de cera más grande del mundo.