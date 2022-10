Blink-182: reunión, gira, futuro disco y canción nueva

La gira internacional contará con los teloneros Turnstile en América del Norte, Rise Against en Australia, The Story So Far en el Reino Unido y Europa y Wallows en América Latina.

DeLonge y Hoppus fundaron Blink-182 en 1992, y Barker se unió como baterista en 1998. La banda hizo una pausa y exploró proyectos paralelos en 2005, con DeLonge centrándose en su banda Angels & Airwaves. Se reagruparon para una gira de reunión y música nueva en 2009, pero DeLonge dejó la banda en 2015. Matt Skiba de Alkaline Trio se unió como reemplazo, mientras que DeLonge persiguió su propia música e incursionó en el estudio de OVNIs, incluso fue productor ejecutivo de "Unidentified: Inside America's UFO" de History Channel.

Desde entonces, Barker ha colaborado con muchos otros artistas, y Blink-182, con Skiba, lanzó dos álbumes, "California" de 2016 y "Nine" de 2019. En 2021, Hoppus reveló que le habían diagnosticado cáncer y desde entonces no ha tenido cáncer. Él, Barker y DeLonge se habían estado reuniendo después de su diagnóstico, lo que llevó a muchos fanáticos a especular sobre una reunión.