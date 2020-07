Morricone fue un gigante de la música para el cine

Memorables, entre otras, sus creaciones para “La batalla de Argelia”, “El bueno, el malo y el feo”, “Sacco y Vanzetti”, “La clase obrera va al paraíso”, “Novecento”, “La misión”, “Cinema Paradiso”, “Los intocables”, “Kill Bill”, todas variadas. “Yo todavía compongo, no me repito”, sostuvo hace apenas un mes, mientras terminaba un nuevo trabajo. Por sus obras recibió el León de Oro a la Trayectoria, tres Grammy, cuatro Globos de Oro, seis Bafta, diez David di Donatello, once Nastri d’Argento, la Medalla de Oro del Pontificado, entregada por el papa Francisco, y muchos otros premios, a todos los cuales daba una importancia relativa.

La Academia de Hollywood le concedió dos Oscar tardíos: uno, en 2006, a la trayectoria (la forma diplomática de subsanar omisiones), y en 2016 el de Mejor Banda de Sonido por “Los 8 más odiados”, de Quentin Tarantino, que si bien es una buena partitura está a enorme distancia de sus clásicos con Sergio Leone, por ejemplo. Algunos dicen que no le perdonaron que no hubiera querido radicarse en Los Angeles, como tantas veces le ofrecieron, y preferir Roma. El año pasado hizo su última gira de conciertos por Europa, rechazando extenderse a EE.UU. porque no le gustaba viajar.

Apenas se supo de su muerte, llegaron las condolencias de las altas autoridades de Italia, la Unión Europea y hasta de los reyes de España (en octubre iba a recibir el Princesa de Asturias junto a su amigo John Williams). Atenta a sus deseos, la familia anunció que los funerales se harían en forma privada, “respetando el sentimiento de humildad que siempre ha inspirado su existencia”. Ya una vez le preguntaron qué música querría para sus funerales. “Solo silencio”, respondió.

Hace sólo cuatro meses, Giuseppe Tornatore terminó su documental “Ennio, el maestro”. Quizás escuchemos allí, nuevamente, no solo su música, sino también algunas de sus frases más reveladoras: “No hay música importante sin un gran film que la inspire”. “Soy de veras antipático. Me esfuerzo, me estampo en la cara una mueca de sonrisa, porque hay que ser agradable”. “Una buena música no salva una mala película, pero si la película es buena, una mala música no la arruina del todo”. “Debo mucho a Mahler y Stravinsky, he compuesto también lo que muchos llaman música culta, y yo llamo música absoluta”, “Soy romano pero no mujeriego”. “Soy católico, quizá porque mi madre me enseñó a rezar el rosario durante la guerra y porque Cristo me sigue conmoviendo”.