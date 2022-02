Murió el músico Ian McDonald miembro fundador de King Crimson y Foreigner

McDonald ha sido músico de sesión y apareció en la grabación del exitoso sencillo "Get It On (Bang a Gong)" de T. Rex, y en grabaciones de Linda Lewis y Christine Harwood, entre otros. También tiene algunos créditos de producción, incluyendo álbumes de Fruupp, Darryl Way's Wolf y Fireballet.

McDonald se reunió con los miembros originales sobrevivientes de Foreigner en 2017 y 2018. Trabajó con Asia, entre otros músicos.