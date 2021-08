Soledad, Brenda Asnicar y Natalie Pérez homenajean a Gilda a 25 años de su muerte

Con la dirección musical de Lito Vitale, esta propuesta busca a través de las distintas versiones de los hits de Gilda llegar a las nuevas generaciones.

Feli Colina, An Espil e India Marte, son las cantantes que completan la alineación de figuras para este homenaje a la popular cantante y compositora que cuenta en su haber con títulos como “No me arrepiento de este amor”, “Fuiste”, “Corazón valiente”, “Se me ha perdido un corazón” y “No es mi despedida”.

Myriam Alejandra Bianchi, conocida como Gilda, se hizo popular en los 90 en el ámbito tropical. Contaba con una carrera en ascenso que se truncó el 7 de septiembre de 1996 en un accidente de tránsito y, a partir de ese momento, se convirtió en un ícono popular.