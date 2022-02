Sting vende su catálogo musical a Universal Music Publishing por una cifra multimillonaria

El acuerdo mundial integral incluye la totalidad de los trabajos en solitario de Sting, así como aquellos con The Police, incluidos "Roxanne", "Every Breath You Take", "Shape Of My Heart", "If I Ever Lose My Faith In You". "Fields Of Gold", "Desert Rose", "Message in a Bottle", "Englishman in New York" y "Every Little Thing She Does Is Magic", entre muchos otros éxitos mundiales.