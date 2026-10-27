Neil Young demanda a Donald Trump por usar su canción "Rockin' in the Free World" en un mitin + Agregar ámbito en









Esta es la segunda vez en los últimos años que el música demanda al presidente estadounidense por el uso de dicha canción.

El músico demandó nuevamente a Trump.

Neil Young esta demandado a la coalición de acción política de Donald Trump, la Coalición Trump 47, por el uso que hizo el presidente de la canción "Rockin' in the Free World" en un reciente mitin político. Esta es la segunda vez en los últimos años que Young demanda a Trump por el uso de dicha canción.

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En la demanda presentada el lunes ante un tribunal federal, el equipo de Young calificó la canción como "un himno contundente que contrasta las promesas vacías de la retórica política estadounidense con las duras realidades que enfrentan los pobres, las personas sin hogar y los olvidados".

"La letra pinta retratos vívidos de la vida cotidiana: una madre que abandona a su bebé, adictos sumidos en la desesperación, basura que se acumula a la sombra de la prosperidad; mientras que el estribillo repetido transmite una ironía mordaz, celebrando una libertad que claramente no es compartida por todos", afirma la demanda. "En resumen, la canción es todo lo contrario de lo que representa Donald J. Trump".

Archivo. Young exige una indemnización de u$s10 millones. Young acusó a Trump de infringir los derechos de autor por no tener licencia para la canción, y exige una indemnización de u$s10 millones. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Neil Young y una nueva demanda contra Donald Trump Esta no es la primera vez que Young demanda al presidente por el uso de "Rockin' in the Free World", ya que en 2020 emprendió acciones legales similares contra otro grupo de Trump, Donald J. Trump for President. Young hizo referencia a esa demanda anterior en la nueva presentación, afirmando el lunes que el equipo de Trump "no presentó defensa alguna y llegó a un acuerdo poco después de ser notificado, prometiendo que nunca más volvería a usar 'Rockin' in the Free World' sin la licencia y el permiso de Young".

Young es uno de los críticos más acérrimos de la administración Trump en la industria del entretenimiento. El año pasado, Young, con doble nacionalidad estadounidense y canadiense, expresó su preocupación de que Trump le impidiera regresar al país durante su gira europea. Trump ha demostrado ser impopular entre muchos músicos, habiendo protagonizado enfrentamientos con figuras como Bruce Springsteen, Jack White , Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo, entre otros.