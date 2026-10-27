Los futuros de Wall Street extienden las subas de la mano de las tecnológicas + Agregar ámbito en









El estallido de entusiasmo que siguió al anuncio de Anthropic sobre su oferta pública inicial aminoró a medida que los operadores volvieron a centrar su atención en una intensa agenda de presentación de resultados, la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal y las crecientes tensiones en Medio Oriente.

Coca-Cola, Boeing y PayPal son algunas de las principales empresas que tienen previsto presentar sus resultados esta jornada. NYSE

Los futuros de los principales índices de Wall Street avanzan este martes, prolongando el buen arranque de semana, mientras el precio del petróleo crudo se mantiene cerca de su nivel más alto en seis semanas. Por su parte, la atención de los inversores se centró en una serie de resultados corporativos clave y en la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés que se conocerá esta semana.

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Se espera que el banco central norteamericano mantenga los tipos de interés sin cambios este miércoles, tras haberlos subido el mes pasado. No obstante, los mercados descuentan un incremento para la reunión de diciembre, dado que la inflación norteamericana permanece en niveles elevados en medio del actual conflicto en Medio Oriente, entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del petróleo crudo registraron un retroceso el martes tras haber caído en la sesión anterior; el crudo Brent se situó cerca de su nivel más alto desde finales de abril. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,9% hasta u$s109,8 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 0,8%, hasta los u$s100,8 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,30%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,24% y el CAC francés acompaña con 0,40%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,67%. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,73%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,33%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 3,09% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,78%.

Anthropic presentó ayer la documentación para su salida a bolsa, lo que entusiasmó al mercado. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,27% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,39%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,23% al alza.

Meta Platforms busca recaudar hasta u$s97.500 millones mediante la venta de acciones ordinarias y preferentes. Por su parte, Broadcom cerró un acuerdo de u$s63.000 millones para financiar la compra de chips, mientras que SpaceX suscribió un contrato de arrendamiento financiero de equipos por un valor aproximado de u$s40.000 millones. Coca-Cola, Boeing y PayPal son algunas de las principales empresas que tienen previsto presentar sus resultados antes de la apertura de los mercados el martes. Alphabet — la casa matriz de Google — , Microsoft y Amazon tienen previsto presentar sus resultados más adelante esta semana. Anthropic presentó ayer la documentación para su salida a bolsa. Este paso supone un avance importante hacia una cotización que podría batir récords, a pesar de que la empresa reveló pérdidas considerables y preocupaciones en materia de seguridad. Por otro lado, los inversores tienen la mirada puesta en las elecciones legislativas del 3 de noviembre en EEUU, que determinarán quién controlará el Congreso norteamericano.