Un policía de la Ciudad mató de un disparo a una perra callejera en Floresta: fue apartado y quedó bajo investigación

El agente le disparó al animal, conocido por los vecinos como Manchita, dentro de la Comisaría Comunal 10. Desde el Ministerio de Seguridad porteño calificaron el episodio como “injustificable” y confirmaron que el efectivo enfrenta una causa judicial.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue apartado del servicio después de matar de un disparo a una perra callejera que solía refugiarse en la Comisaría Comunal 10 , ubicada en el barrio porteño de Floresta . El episodio generó indignación entre los vecinos y organizaciones dedicadas a la protección animal, mientras que la Justicia inició una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

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La víctima era conocida como Manchita , una perra que vivía en la calle y que, según relataron habitantes de la zona, acostumbraba ingresar a la dependencia policial para protegerse del frío.

El caso adquirió notoriedad después de que distintas cuentas vinculadas con el cuidado de mascotas difundieran imágenes del animal y denunciaran públicamente el accionar del agente.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmaron que el policía fue desvinculado del servicio apenas las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido y que se abrió una causa penal.

La denuncia comenzó a circular a través de las redes sociales, especialmente desde la cuenta Mascotas Floresta , que compartió información sobre la muerte del animal y solicitó la intervención de las autoridades.

Los vecinos piden justicia por la perra. X

“Un policía mató anoche a la perrita que estaba en la comisaría 43 [antigua denominación de la seccional, cuando dependía de la Policía Federal]; le pegó un tiro. La perrita vivía en la calle y se resguardaba del frío en la comisaría. Los vecinos la conocían. Por favor, si pueden dar aviso a los medios y movilizarse, se tiene que hacer justicia”, expresó una de las publicaciones.

Los mensajes también incluyeron fotografías de Manchita y señalaron a un integrante de la fuerza como presunto responsable del disparo.

“Oficial matrícula 36048, Seco, Tomás. Ese es el poli que le disparó. Un salvaje”, sostuvo otro de los posteos difundidos por la cuenta.

Hasta el momento, las circunstancias exactas del episodio permanecen bajo investigación y no se estableció públicamente cómo se desarrollaron los hechos previos al disparo.

La explicación del policía y la respuesta del Ministerio de Seguridad

Luego de la repercusión del caso, fuentes del Ministerio de Seguridad porteño brindaron detalles sobre la versión que presentó el efectivo involucrado. Según explicaron, el agente sostuvo que utilizó su arma porque el animal intentó atacarlo.

“Él dijo, con el hecho consumado, que había reaccionado porque el perro había intentado morderlo y le disparó. Ya está desvinculado y con una causa en la fiscalía”, indicaron desde la cartera de Seguridad.

Sin embargo, esa explicación corresponde a la versión del propio policía y todavía debe ser evaluada en el marco de la investigación judicial.

Floresta. Un policía mató a una perra callejera que dormía en la comisaría. Adujo que intentó atracarlo y le disparó en el cuello. “Manchitas” fue abandonada hace dos meses. Una testigo desmiente al tirador: “pude haber sido yo”. Vecinos se manifiestan esta tarde. pic.twitter.com/3z1O9sEX9q — Diego G (@gabrielediego) October 26, 2026

Los voceros oficiales calificaron el episodio como “injustificable” y señalaron que aguardan los avances de la causa penal para completar el procedimiento administrativo interno.

De esta manera, el efectivo quedó apartado de sus funciones mientras se investigan las circunstancias de la muerte del animal y se determina si existió responsabilidad penal.

Qué establece la ley argentina sobre el maltrato y la crueldad animal

En Argentina, el maltrato y los actos de crueldad contra los animales están contemplados en la Ley 14.346, sancionada en 1954.

La normativa establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan alguna de las conductas tipificadas como maltrato o crueldad animal.

Por otra parte, el artículo 183 del Código Penal, referido a los delitos contra la propiedad, también contempla sanciones cuando una persona provoca daños sobre un animal que pertenece a un tercero.

En ese sentido, la disposición establece una pena de prisión de quince días a un año para quien “destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.

No obstante, esta última figura no resultaría aplicable en principio al caso de Manchita, debido a que se trataba de una perra callejera sin un propietario identificado.

La investigación deberá determinar si la conducta del agente encuadra en alguna de las disposiciones de la legislación vigente y establecer las circunstancias en las que utilizó su arma reglamentaria.

Mientras tanto, la muerte de la perra provocó una fuerte reacción en las redes sociales, donde vecinos y usuarios reclamaron justicia por Manchita y exigieron que se esclarezca lo ocurrido dentro de la dependencia policial de Floresta.