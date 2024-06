Nelson Rueda: "El teatro es mi hogar y mi manera de vivir"

N.R.: En “Brutus” poder transitar un género que nunca hice, como es la tragedia, y trabajar con el director Oscar Barney Finn. Allí compongo a Casio, emblemático personaje en lo que fue su llegada y caída del poder de Julio César. “600 gramos de olvido”, de Dalmaroni es una obra especial para mí, ya que su autor fue quien escribió la recordada “Un instante sin Dios”, que hicimos durante dos temporadas con mi amigo Arturo Bonin. Cuando Dalmaroni me comentó que estaba escribiendo un texto y me veía en uno de sus personajes principales, no sólo me emocionó su gesto y apuesta, sino todo lo que traía en mis recuerdos haber transitado la pieza anterior, que también dirigió su autor. “Escarabajos” me la propuso su director Juan Manuel Correa y recibí una llamada telefónica de Pacho para decirme que lo haría feliz si yo estuviera en el proyecto. Además, trabajar con Victoria Onetto que es una generadora y motivadora constante. Estamos llenando desde hace 3 meses las funciones y con críticas fabulosas. “Personas, lugares y cosas” tiene un personaje que se llama Foster dentro de un dispositivo escénico potente. La pieza es del mismo autor de “Las cosas maravillosas”, que se presenta en el circuito comercial porteño desde hace dos temporadas. Trabajar con Julio Panno es un aprendizaje constante, cada encuentro fue una gran clase de teatro. Recién se estrenó y no para de movilizarnos a nosotros como compañía, así como a cada espectador. En cuanto a la elección de los textos que hago en teatro, sólo hago lo que me interpele como actor, lo que me haga estar presente emocionalmente y que me permita crecer o entrenar. El teatro es mi hogar, mi manera de vivir, mi herramienta de trabajo. Por la tanto, debo cuidarla, mimarla, defenderla e interpelarla siempre para mantenerlo vivo. Hoy en día hacer teatro en este contexto es complicado, pero el teatro resistió muchas épocas. Si compañeros y compañeras han podido estar contando sus historias en épocas de dictadura y hasta crearon un ciclo como Teatro Abierto que fue bisagra para el retorno a la democracia, ¿cómo no pelearla hoy? Sería defraudar el oficio y, en consecuencia, a mí mismo.

P.: ¿Cómo le está yendo hoy a los espectáculos, independiente y calle Corrientes?

N.R.: En este contexto y formando parte de Artei, entidad que engloba a todas las salas de teatro independiente, salvo algunas excepciones, los espectáculos del off han sufrido una merma importante de público y las salas tratan de sostenerse para no caer. Todo esto en un contexto donde los institutos nacionales e incluso Proteatro en Ciudad, a mediados de año aún están evaluando las solicitudes de ayuda. Es una fotografía de cómo lo están pasando tanto las salas como los espectáculos que aguardan una ayuda para poder pagar parte de producción de obras.

P.: ¿Estás con uno en el oficial, cómo ves el circuito del Estado?

N.R.: Trabajar en el Teatro San Martín es uno de los placeres que le deseo a cualquier actor, su gente, sus empleados. Además, lo que te aporta como actor hacer funciones de miércoles a domingos es fascinante. Aún se siguen programando producciones que se van aggiornando al contexto económico que atraviesa el país. En el Teatro Cervantes nunca trabajé, pero los colegas amigos que están participando en sus obras hablan de lo mismo: de que hoy en día es un logro que esté abierto. Que haya carpetas en la mesa del programador para ser evaluadas ya, al menos nos da ilusión, palabra que todos lo que nos dedicamos a esto tenemos siempre ahí latiendo.