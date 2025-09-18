Entre las mejores series del año: la comedia romántica sueca que se acaba de estrenar en Netflix y es furor







La producción sueca llegó a la plataforma y es una de las series que mejores críticas ha recibido a lo largo del mundo.

La serie, de pocos capítulos, es una de las grandes apuestas de Netflix.

Netflix acaba de incorporar al catálogo una comedia romántica sueca que rápidamente se ha convertido en una de las más vistas. Con un enfoque fresco y diálogos muy bien logrados, la serie ha capturado la atención de los suscriptores que buscan historias fuera de las producciones habituales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, Diario de una chica experta en desastres de amor se basa en la novela de Amanda Romare. La producción destaca por su estilo ágil y su capacidad para abordar temas actuales con humor y realismo.

diario-una-chica-experta-desastres-amor-1 La serie ha logrado ser un éxito y Netflix apuesta a que logrará generar mucho debate.

De qué trata Diario de una chica experta en desastres de amor La serie sigue a Amanda, una mujer de 31 años que enfrenta los desafíos del amor moderno junto a sus amigas. Entre citas, encuentros inesperados y situaciones complicadas, Amanda intenta encontrar el equilibrio entre sus deseos personales y las complicaciones de las relaciones actuales, mientras aprende a manejar los altibajos con humor y realismo.

Netflix suma a su catálogo esta producción sueca que ofrece episodios de aproximadamente 30 minutos que combinan comedia y romance de manera concreta. La serie ha sido destacada por la crítica por retratar con autenticidad las relaciones modernas, mostrando tanto los errores como los aciertos de los personajes sin recurrir a clichés ni exageraciones.

Por otro lado, el elenco logra demostrar una química auténtica a la hora de abordar todas las situaciones que rodean a la serie. Netflix: tráiler de Diario de una chica experta en desastres de amor Embed - DIARIO DE UNA CHICA EXPERTA EN DESASTRES DE AMOR | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Septiembre/25 NETFLIX Netflix: elenco de Diario de una chica experta en desastres de amor Carla Sehn

Moah Madsen

Ingela Olsson

Dilan Apak

Malou Marnfeldt

Zahraa Aldoujaili

Isac Calmroth

Johannes Lindkvist

Temas Netflix

Series