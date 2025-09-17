Netflix estrenó un film de Clint Eastwood inspirado en un caso policial que sorprendió al mundo

La app de streaming sumó una película basada en hechos reales donde un hombre mayor se enfrenta a decisiones extremas e inesperadas en el mundo criminal.

Con la participación de Bradley Cooper, la película sigue a uno de los transportistas de droga más insólitos de Estados Unidos.

En los últimos años, Netflix encontró en las historias basadas en hechos reales el éxito asegurado. Desde crímenes que encabezaron los titulares hasta biografías sobre grandes referentes del espectáculo o el deporte, la plataforma de streaming supo comprender que el público es curioso y busca entender cómo lo imposible pudo ocurrir de verdad .

En ese mapa aparece "La Mula" , una película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood , que recupera un episodio sorprendente: Leo Sharp , un veterano de guerra que, sin levantar sospechas y a sus 80 años, se convirtió en uno de los transportistas de droga más insólitos de Estados Unidos.

Su caso sorprendió al mundo no solo por la edad avanzada del involucrado, sino también por la vida tranquila que llevaba, completamente ajena a la violencia y el riesgo asociados al mundo criminal . Así, lejos del sensacionalismo, el film muestra la calma, los silencios y la soledad de un hombre que, sin ser héroe ni villano, siguió decisiones equivocadas cuando ya no esperaba tomar ninguna.

¿De qué trata "La Mula"?

Sigue la historia de Earl Stone, un hombre mayor, veterano de la guerra de Corea, que atraviesa la soledad y distintos problemas familiares mientras intenta mantener a flote su vida tras años de trabajo y dedicación. Con su negocio de en decadencia y la relación con su hija deteriorada, acepta un empleo que parece sencillo: transportar paquetes por la ruta.

la mula2

Sin embargo, esto se transforma rápidamente en una tarea de alto riesgo, ya que esos envíos están relacionados con un cartel de drogas. Pero, la película se centra más en la vida del protagonista que en el delito en sí. Earl no es un criminal típico, sino que es un hombre común, cuya necesidad económica lo empujan a decisiones extremas.

Paralelamente, se sigue la investigación de las autoridades, que intentan desentrañar la identidad de este misterioso conductor apodado “La Mula”. Así, la tensión se construye con el contraste entre la rutina cotidiana de Stone y la red criminal que lo utiliza.

Reparto de "La Mula"