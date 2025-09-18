La miniserie de Netflix de 8 capítulos que podés ver en una sola tarde

La plataforma de streaming Netflix estrenó la segunda temporada de "1670", una miniserie polaca que combina comedia satírica con el formato de falso documental. La producción, compuesta por ocho capítulos de entre 29 y 37 minutos de duración, se estrenó el 17 de septiembre de 2025 y ofrece una opción ideal para maratonear en una sola tarde.
La trama se desarrolla en una aldea polaca del siglo XVII y sigue las desventuras de Jan Pawe Adamczewski, un noble excéntrico obsesionado con dejar su marca en la historia. Su ambición desmedida y sus decisiones impulsivas generan conflictos con su familia, revueltas entre los campesinos y situaciones absurdas que desafían cualquier noción de gobierno ordenado.
De qué se trata "1670"
La serie presenta una mezcla única de anacronismos y crítica social. Aunque el vestuario y la escenografía recrean fielmente la época, el humor ácido y las situaciones exageradas reflejan problemas contemporáneos como la ambición desmedida, la corrupción política y las desigualdades sociales. El tono satírico convierte a 1670 en una comedia que funciona tanto como parodia histórica como espejo irónico de la actualidad.
Jan Pawe Adamczewski, interpretado con excentricidad, gobierna su pueblo con un estilo caótico que prioriza sus intereses personales sobre el bien común. Sus intentos por convertirse en una figura histórica desencadenan una serie de eventos ridículos que involucran a su disfuncional familia y a los habitantes del pueblo. La narrativa, contada en formato de falso documental, incluye miradas a cámara y reacciones exageradas que refuerzan el tono cómico
Tráiler de "1670"
Reparto de "1670"
- Bartomiej Topa
- Katarzyna Herman
- Martyna Byczkowska
