Netflix presentó el tráiler de la tercera temporada de la serie "La diplomatica"

La serie protagoniza por Keri Russell regresa a la plataforma de streaming para su tercera parte en octubre.

La serie regresa para su tercera parte.

Netflix presentó el primer tráiler de la tercera temporada de La diplomática, serie protagonizada por Keri Russell y Bradley Whitford. La temporada se estrenará el 16 de octubre.

La tercera temporada seguirá a la embajadora Kate Wyler (Keri Russell) tras acusar a la vicepresidenta Grace Penn (Allison Janney) de tramar un complot terrorista y admitir que busca el puesto de vicepresidenta. Sin embargo, tras la muerte de la presidenta, se revela que su esposo, Hal (Rufus Sewell), podría haberlo asesinado sin querer. Kate tendrá que asumir un papel que nunca quiso, con una libertad que nunca esperó, una amistad cada vez más compleja con el secretario de Relaciones Exteriores, Austin Dennison (David Gyasi), y un vínculo inquietante con el primer caballero, Todd Penn (Bradley Whitford).

La diplomática_ Temporada 3 _ Tráiler oficial _ Netflix

¿Qué pasó en la segunda temporada de La diplomática? La segunda temporada siguió las consecuencias de los sucesos de la primera, que culminaron con la detonación de una bomba en el centro de Londres. La serie sigue a Kate Wyler en su intento de descubrir quién podría ser el responsable de la bomba, lo que la lleva a una búsqueda para descubrir quién en el gobierno británico es responsable del sabotaje al país. A medida que Kate investiga más a fondo, descubre una oscura red de mentiras y engaños mientras intenta equilibrar su relación con su casi exmarido.

La diplomática está protagonizada por Ali Ahn, Rory Kinnear, Ato Essandoh, Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah y Miguel Sandoval.

La serie es una creación de Debora Cahn, quien también es showrunner y productora ejecutiva. Otros productores ejecutivos de la serie son Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah y Eli Attie.

