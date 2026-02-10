La serie dramática de Netflix de sólo 8 capítulos que es furor y no vas a poder dejar de ver + Seguir en









La miniserie francesa combina crimen, comedia negra y drama social y ya se volvió una de las favoritas entre suscriptores.

Las Leonas sigue a cinco mujeres que, ante dificultades económicas, llevan a cabo un audaz robo.

Netflix continúa apostando por producciones internacionales. Uno de los estrenos más comentados del mes es “Las Leonas”, una miniserie francesa escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot.

Con un total de ocho episodios, esta producción logra mezclar elementos de drama, comedia negra y acción, construyendo una trama que invita a maratonear. Ambientada en Francia y con un cast femenino al frente, la serie aborda un atraco, amistad, desesperación económica y el costo de tomar decisiones extremas.

E3Q2Y3CQLFEGFILP6IBE7EUJNE Las Leonas, la nueva serie de Netflix. De qué trata Las Leonas “Las Leonas” (Les Lionnes en su título original) sigue a un grupo de cinco mujeres que, presionadas por sus difíciles situaciones económicas y personales, deciden atracar un banco disfrazadas de hombres como intento desesperado por mejorar sus vidas y resolver sus problemas.

Cada una de las protagonistas está atravesada por su propio conflicto: una madre lucha por la custodia de sus hijos, otra que no logra juntar el dinero para mantenerlos, una mujer endeudada por las apuestas y dos más, atravesadas por problemas similares. Unidas por la desesperación, se organizan, entrenan y llevan adelante el robo con el objetivo de empezar de cero.

El plan inicial parece funcionar: logran llevarse una suma de dinero que les da esperanza para empezar de cero. Pero pronto descubren que escapar de las consecuencias no va a ser fácil. Con políticos, policías y mafiosos siguiendo sus pasos, las protagonistas deben lidiar con una cadena de problemas que complican cada vez más su situación.

La historia combina acción con humor negro y drama social, explorando cómo la amistad, complicidad, y solidaridad entre estas mujeres se pone a prueba en circunstancias extremas. Trailer de Las Leonas Embed - Las Leonas | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 05/02/2026 Reparto de Las Leonas Rebecca Marder

