Netflix continúa apostando por producciones internacionales. Uno de los estrenos más comentados del mes es “Las Leonas”, una miniserie francesa escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot.
La serie dramática de Netflix de sólo 8 capítulos que es furor y no vas a poder dejar de ver
La miniserie francesa combina crimen, comedia negra y drama social y ya se volvió una de las favoritas entre suscriptores.
Con un total de ocho episodios, esta producción logra mezclar elementos de drama, comedia negra y acción, construyendo una trama que invita a maratonear. Ambientada en Francia y con un cast femenino al frente, la serie aborda un atraco, amistad, desesperación económica y el costo de tomar decisiones extremas.
De qué trata Las Leonas
“Las Leonas” (Les Lionnes en su título original) sigue a un grupo de cinco mujeres que, presionadas por sus difíciles situaciones económicas y personales, deciden atracar un banco disfrazadas de hombres como intento desesperado por mejorar sus vidas y resolver sus problemas.
Cada una de las protagonistas está atravesada por su propio conflicto: una madre lucha por la custodia de sus hijos, otra que no logra juntar el dinero para mantenerlos, una mujer endeudada por las apuestas y dos más, atravesadas por problemas similares. Unidas por la desesperación, se organizan, entrenan y llevan adelante el robo con el objetivo de empezar de cero.
El plan inicial parece funcionar: logran llevarse una suma de dinero que les da esperanza para empezar de cero. Pero pronto descubren que escapar de las consecuencias no va a ser fácil. Con políticos, policías y mafiosos siguiendo sus pasos, las protagonistas deben lidiar con una cadena de problemas que complican cada vez más su situación.
La historia combina acción con humor negro y drama social, explorando cómo la amistad, complicidad, y solidaridad entre estas mujeres se pone a prueba en circunstancias extremas.
Trailer de Las Leonas
Reparto de Las Leonas
Rebecca Marder
Zoé Marchal
Naidra Ayadi
Pascale Arbillot
Tya Deslauriers
Jonathan Cohen
François Damiens
Jiselle Henderkott
Claire Augé
Ugo Savary
Patrice Tepasso
Phany Brière Marret
Sami Outalbali
