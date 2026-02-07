Netflix canceló una serie de los creadores de La Casa de Papel, que tiene a un actor argentino como protagonista + Seguir en









La plataforma de streaming confirmó una cancelación decepcionante para los amantes del thriller y los fanáticos de este actor argentino.

La serie cuenta con un reparto principal que integra talentos de España y América Latina, y presenta una variedad de personajes. Imagen: Freepik

El universo del streaming no deja de sorprender. Cada año trae estrenos ambiciosos y producciones que prometen convertirse en éxitos, pero también noticias menos alentadoras para los fanáticos. Este febrero no es la excepción: Netflix confirmó las primeras cancelaciones de series para 2026 y muchos espectadores ya revisan si alguna de sus favoritas quedó fuera del catálogo.

Lejos de ser decisiones aleatorias, estas cancelaciones suelen responder a distintos factores, como recortes presupuestarios, polémicas internas o, principalmente, la falta de audiencia. Aunque este tipo de anuncios suele generar malestar entre los seguidores, se trata de una práctica habitual dentro de la industria del entretenimiento, donde entran en juego muchas variables.

Por eso, Netflix volvió a encender el debate sobre sus criterios de continuidad al cancelar una serie ideada por los creadores de "La Casa de Papel".

El refugio atómico De qué trata "El refugio atómico", la serie española protagonizada por Joaquín Furriel “El refugio atómico” es una serie española de ciencia ficción, drama y suspense creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los mismos detrás de La casa de papel y Berlín, para Netflix.

La historia se sitúa en un mundo al borde de un conflicto global sin precedentes. Ante la amenaza de una catástrofe, como lo es una guerra nuclear, un grupo de multimillonarios y sus familias se refugian en Kimera Underground Park, un búnker subterráneo de lujo diseñado para protegerlos del desastre exterior.

Sin embargo, lo que parece un santuario seguro pronto se convierte en un entorno claustrofóbico, donde las tensiones entre los habitantes comienzan a aflorar. En ese contexto de presión, la convivencia forzada pone a prueba las relaciones, lealtades y ambiciones, y desencadena conflictos, alianzas, traiciones y emociones intensas entre los personajes. El argentino Joaquín Furriel forma parte del elenco principal, interpretando a uno de los protagonistas dentro de esta sociedad subterránea, en una trama que mezcla drama psicológico con elementos de thriller, explorando cómo reaccionan diferentes personalidades ante el miedo, el poder y la supervivencia. Tráiler de "El refugio atómico" Embed - El refugio atómico | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "El refugio atómico" La serie cuenta con un reparto principal que integra talentos de España y América Latina, y presenta una variedad de personajes que conviven y entran en conflicto dentro del búnker subterráneo donde se desarrolla la trama: Miren Ibarguren como Minerva

Joaquín Furriel como Guillermo

Natalia Verbeke como Frida

Carlos Santos como Rafael “Rafa” Varela

Montse Guallar como Victoria Varela

Pau Simón como Max Varela

Alícia Falcó como Asia Falcón

Agustina Bisio como Mimi

Álex Villazán como Ziro

Alicia Fernández como Julia Baldini

Vito Sanz como Nano Parker

Miguel Garcés como García

Alvise Rigo como Luca Solatore

Almudena Salort como Cindy

Jason Fernández como Yako

Omar Banana como Tirso

Michelle Jenner como la voz de Roxán

