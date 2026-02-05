SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de febrero 2026 - 07:00

Netflix estrena un drama de alta velocidad, que esconde algo más oscuro para los amantes de los autos

La plataforma de streaming llega en febrero con una nueva entrega para los fanáticos del mundo motor.

Netflix prepara el estreno de "Motorvalley", una serie dramática italiana que combina velocidad, pasión por los autos y conflictos personales profundos. La producción, creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere, llegará a la plataforma el 10 de febrero de 2026, con una propuesta llena de acción, tensión y emociones fuertes.

La trama se centra en tres personajes marcados por pérdidas y obsesiones: Elena, Arturo y Blu. Cada uno busca redención en el mundo de las carreras, pero descubren que el verdadero desafío no está en las curvas del circuito, sino en superar sus propios fantasmas.

De qué se trata "Motorvalley"

"Motorvalley" narra la historia de Elena Dionisi, heredera de un imperio automovilístico familiar, que debe recuperar su lugar en el negocio. Su hermano tomó el control del equipo de carreras, obligándola a rearmar un proyecto competitivo desde cero. Para lograrlo, recluta a dos figuras clave: Blu, una piloto joven, impulsiva y obsesionada con la velocidad, dispuesta a arriesgarlo todo en cada carrera y Arturo, un ex piloto legendario, que abandonó las pistas tras un accidente trágico, pero vuelve para enfrentar sus demonios.

Juntos, deben competir en el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT), una prueba exigente donde cada carrera se convierte en una batalla entre el deseo de triunfar y los límites humanos. El equipo descubre que, más allá de las rivalidades en la pista, sus propias historias personales amenazan con destruirlos antes de llegar a la meta.

Tráiler de "Motorvalley"

Reparto de "Motorvalley"

El elenco principal de "Motorvalley" está conformado por:

  • Luca Argentero

  • Giulia Michelini

  • Caterina Forza

  • Giovanna Mezzogiorno

  • Davide Donin

  • Ivano Chinali

  • Giuseppe Spata

  • Giancarlo Previati

